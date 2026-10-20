Adulto mayor de 76 años fue hallado sin vida con heridas de arma cortopunzante en Andes

Resumen: Un hombre de 76 años fue hallado sin vida con varias heridas de arma cortopunzante en el sector de la Plaza de Mercado de Andes, Antioquia, durante la madrugada de este martes 20 de octubre. Unidades de Policía Judicial realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio. Con este caso, el municipio sumaría 48 muertes violentas en lo corrido de 2026.

Foto: wikipedia

Un hombre de 76 años fue hallado sin vida durante la madrugada de este martes 20 de octubre en el sector de la Plaza de Mercado del municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño. El cuerpo presentaba varias heridas ocasionadas, al parecer, con un arma cortopunzante, de acuerdo con la información preliminar que se conoce sobre este nuevo caso de violencia.

Según versiones ciudadanas, el adulto mayor habría sido visto durante la noche del lunes en el sector de La Subida de La Trilladora y presuntamente presentaba algunas dificultades de salud. Horas después habría sido encontrado con las heridas que le causaron la muerte, en hechos que son materia de investigación.

Unidades de Policía Judicial llegaron hasta el lugar de los hechos y realizaron la inspección técnica al cadáver. Entretanto, se adelantan las pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y para identificar a los responsables. Hasta el momento no se conoce información sobre los móviles del crimen ni sobre posibles capturas.

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Reporte preliminar indica que Andes sumaría 48 muertes violentas en 2026

Según el reporte preliminar que se conoce sobre este caso, con este nuevo hecho el municipio de Andes sumaría 48 muertes violentas en lo corrido de 2026, una cifra que aún está por confirmarse. Apenas hace una semana los balances reportados ubicaban al municipio en 47 homicidios en lo que va de año, lo que refleja la velocidad con la que la violencia ha seguido cobrando vidas en ese territorio.

La situación de orden público en Andes ha sido motivo de preocupación durante todo el año. En semanas recientes se han registrado varios hechos que han sacudido al municipio, entre ellos un ataque sicarial ocurrido el pasado 3 de octubre en el sector de La Trilladora, que dejó dos hombres muertos y tres personas heridas. En ese caso, los responsables se movilizaban en una motocicleta y dispararon en repetidas oportunidades contra sus víctimas antes de emprender la huida.

Días antes, a finales de septiembre, dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en la vereda Guaymaral, en zona rural del municipio, en un doble homicidio que encendió nuevamente las alarmas. Para ese momento la cifra de muertes violentas en Andes ya superaba las 40 en lo que iba del año.

El deterioro de la seguridad en el Suroeste antioqueño ha llevado incluso a que desde el Congreso se pida al Ministerio de Defensa evaluar la militarización de siete municipios de la subregión, como una medida para frenar la ola de homicidios que no da tregua. La subregión del Suroeste ya supera las 258 muertes violentas en 2026, según los balances que se conocen hasta ahora.

Un hecho en pleno casco urbano

El homicidio del adulto mayor se registró en pleno casco urbano, en las inmediaciones de la Plaza de Mercado, uno de los sectores más concurridos del municipio, donde a diario se reúnen comerciantes y compradores de la región.

Los hechos se suman a la difícil situación que atraviesa el municipio, donde los casos de violencia se han venido presentando tanto en el área rural como en el casco urbano, sin que hasta el momento las medidas adoptadas logren frenar la tendencia.

Las investigaciones continúan en desarrollo y cualquier información de la comunidad puede ser clave para esclarecer lo que ocurrió durante la noche del lunes y la madrugada de este martes en el sector de la Plaza de Mercado de Andes.

El cuerpo del adulto mayor fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantarán los exámenes correspondientes para establecer con precisión la causa de la muerte.

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