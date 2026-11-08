Resumen: Un hombre de 37 años, oriundo de Zaragoza, Antioquia, fue asesinado a bala la noche del sábado 7 de noviembre en el barrio Villa Linda de Bello. Recibió tres impactos en la parte superior del cuerpo y los presuntos victimarios, dos sujetos vestidos de negro, huyeron hacia la vía San Félix. Las autoridades investigan un presunto ajuste de cuentas.

Asesinaron a bala a un hombre en el barrio Villa Linda de Bello; investigan presunto ajuste de cuentas

Un violento ataque armado dejó un hombre muerto la noche del sábado 7 de noviembre en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. El hecho se registró en plena vía pública del barrio Villa Linda, al norte de esa ciudad.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el ataque ocurrió hacia las 9:00 de la noche, al parecer en la carrera 67C con calle 84B. La víctima, un hombre de 37 años, habría recibido tres impactos de bala en la parte superior del cuerpo, a la altura del hombro, y falleció en el mismo lugar de los hechos.

El hombre vestía jean azul y camiseta blanca al momento del ataque. Según las versiones conocidas, su cuerpo quedó tendido sobre la vía pública, boca arriba, con un charco de sangre a su alrededor, y en el sitio se habrían hallado dos proyectiles.

La víctima era oriunda de Zaragoza, municipio del Bajo Cauca antioqueño, aunque residía actualmente en Bello, uno de los municipios más poblados del norte del Valle de Aburrá.

Sobre los presuntos responsables, las versiones extraoficiales señalan que serían dos sujetos que vestían prendas de color negro. Tras disparar contra el hombre, habrían huido corriendo en dirección a la vía San Félix. Hasta el momento no se reportan capturados por este caso y las autoridades adelantan la búsqueda de los presuntos victimarios.

En cuanto al posible móvil, una de las hipótesis que se maneja sería un presunto ajuste de cuentas. La víctima presuntamente se dedicaba a lotear tierras en el sector y estaría relacionada con el microtráfico; sin embargo, estas situaciones están siendo verificadas por las autoridades y no han sido confirmadas.

Las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer los hechos, sus causas y los responsables. Al cierre de esta nota no se habían reportado capturas y el caso permanece en manos de los investigadores.

Este homicidio se conoce en medio de un fin de semana con varios hechos violentos en el Valle de Aburrá. En Copacabana, otro hombre, de 23 años, habría sido asesinado a tiros en el barrio La Asunción, en un caso que también es materia de investigación.

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