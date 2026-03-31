Asesinan a líder social en Ituango: lo sacaron de su casa y apareció sin vida

Un nuevo hecho de violencia sacude al municipio de Ituango, Antioquia, donde fue asesinado un líder social en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Alexander de Jesús, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Granja y fiscal de Asocomunal.

De acuerdo con información preliminar, presuntamente el líder social fue sacado de su vivienda durante la noche por hombres armados. Horas después, su cuerpo fue hallado sin vida en cercanías al basurero del caserío de La Granja, un corregimiento históricamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales.

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Las autoridades confirmaron el hecho y adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar los responsables de este crimen, que genera preocupación en la comunidad por el riesgo que enfrentan los líderes sociales en esta zona del país.

El corregimiento de La Granja ha sido escenario de hechos violentos en el pasado, incluyendo masacres y disputas entre grupos armados, lo que mantiene en alerta a las comunidades y organizaciones sociales.

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