¡Se estaban asustando! Atlético Nacional, con 10 jugadores, remontó un partido que perdía 2-0 en la Copa BetPlay

Atlético Nacional alcanzó a pasar un susto en su visita al Deportes Quindío, en compromiso válido por la vuelta de la Copa BetPlay.

El conjunto verdolaga llegó al estadio Centenario de Armenia con una holgada victoria 4-0 tras el juego de ida en el estadio Atanasio Girardot.

Ese resultado generaba la certeza de que el paso a los cuartos de final de la competencia estaba asegurado.

Sin embargo, no sería fácil. El vigente campeón de esa competencia, se encontró con un Quindío armado y con el sueño de una remontada histórica.

De entrada, al minuto 12, Brandon Caicedo se encargó de convertir el primer gol del compromiso, generando incomodidad en el banco verdolaga.

Así, con ese 1-0, se acabó la primera parte, con un Nacional jugando incluso displicentemente y con un Quindío ilusionado.

En la segunda parte, el mismo Brandon Caicedo se encargó de acercar más a su equipo, convirtiendo el 2-0.

La noche, aunque aún faltaban dos goles para al menos forzar la tanda de penales, se ponía oscura para los antioqueños.

Para rematar la mala noche que estaba viviendo el equipo de Javier Gandolfi, al minuto 76, Marlos Moreno comete dos acciones graves, una de ellas vista por el cuerpo arbitral.

Moreno, primero, le pegó un taconazo a un rival en la cara, mientras estaba en el suelo, acción que no vio el juez del compromiso.

Luego, en la misma caliente acción, caminó hacia el guardameta y le pegó un cabezazo, golpe que si fue advertido y por lo que recibió roja directa.

Con el 2-0 y un hombre menos, el panorama parecía más complejo para el verde antioqueño.

Pero la historia cambió. Paradójicamente, con un hombre menos, Atlético Nacional mejoró su juego y al minuto 82, a través de Andrés Sarmiento, marcó el 2-1.

Luego, a través del mismo Sarmiento, convirtió el 2-2 al minuto 91 de la segunda parte.

