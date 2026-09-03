¿Asesinado por su propia gente? Inteligencia verifica posible muerte de alias ‘Bendito Menor’

Resumen: Organismos de inteligencia verifican la posible muerte de alias ‘Bendito Menor’, señalado comandante del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de que dejara de aparecer durante tres días en interceptaciones y surgiera una versión sobre un presunto ataque ordenado desde el interior de la organización.

Los organismos de inteligencia del Estado verifican una versión sobre la posible muerte de Naín Andrés Pérez, conocido con los alias de ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, señalado integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como ‘Los Pachencas’.

La alerta surgió luego de que durante tres días no fuera detectada actividad atribuida a ‘Bendito Menor’ en las interceptaciones realizadas en sectores donde las autoridades tienen identificados sus posibles movimientos. A esto se sumó información recibida de fuentes humanas, que habría llevado a los investigadores a revisar la posibilidad de que el señalado cabecilla hubiera sido atacado dentro de la propia organización.

La versión fue revelada por Semana, que citó fuentes de inteligencia para informar sobre el supuesto asesinato y las circunstancias que habrían rodeado el hecho.

De acuerdo con esa información, una de las hipótesis bajo análisis es que Pérez habría sido asesinado por integrantes de las Autodefensas Conquistadoras debido a presuntos desacatos a órdenes internas.

Un oficial vinculado a las labores de búsqueda explicó que la ausencia del señalado cabecilla en las comunicaciones monitoreadas coincidió con la información entregada por las fuentes humanas.

“Tenemos tres días que no ha salido en las interceptaciones que venimos realizando en esta zona por donde él se mueve y fuentes humanas nos dijeron que lo habían asesinado porque no acataba órdenes”, señaló el funcionario.

La declaración hace parte de la información que está siendo contrastada por los investigadores y no representa una confirmación oficial de la muerte.

Una hipótesis relacionada con ‘Patiliso’

Dentro de las versiones que están siendo revisadas aparece el nombre de alias ‘Patiliso’, señalado integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Según la información conocida por el medio, este hombre habría impartido la supuesta orden contra ‘Bendito Menor’, en medio de inconformidades relacionadas con el comportamiento que Pérez habría tenido dentro de la estructura.

Otra de las circunstancias que estaría siendo analizada es el posible malestar de integrantes de la organización frente a la presión ejercida por la Fuerza Pública para localizar al cabecilla.

De acuerdo con las fuentes citadas, algunos miembros de la estructura lo responsabilizarían por el aumento de los operativos en contra de las Autodefensas Conquistadoras en diferentes zonas del Caribe colombiano.

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El seguimiento que ya adelantaban las autoridades

La búsqueda de ‘Bendito Menor’ no comenzó con esta nueva alerta. El señalado cabecilla ya era objeto de labores de inteligencia destinadas a establecer sus desplazamientos y ubicarlo.

Las autoridades tenían identificados sectores de Magdalena, Cesar y La Guajira en los que presuntamente se movilizaba. También se había considerado la posibilidad de que utilizara embarcaciones rápidas para desplazarse y abandonar temporalmente el territorio colombiano.

Los antecedentes de ‘Bendito Menor’

Naín Andrés Pérez es señalado como comandante del Frente Javier Cáceres de ese grupo criminal, que tendría presencia en varios departamentos de la región Caribe.

El nombre del cabecilla también ha sido relacionado por las autoridades con diferentes hechos violentos. Entre los señalamientos aparece una posible vinculación con una masacre ocurrida en Maicao, aunque la responsabilidad por este hecho corresponde a las investigaciones y decisiones de las autoridades judiciales.

Su ubicación se convirtió en uno de los objetivos de las labores de inteligencia debido a los señalamientos que pesan sobre él y a la actividad de la organización criminal en el Caribe.

La información entregada señala además que Estados Unidos habría apoyado su búsqueda y que existe una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura.

Mientras avanzan las comprobaciones de inteligencia, la información sobre el supuesto asesinato de ‘Bendito Menor’ continúa siendo una hipótesis sustentada en fuentes humanas y datos obtenidos durante las labores de seguimiento, tal como fue reportado por Semana.