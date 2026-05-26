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    Asegurado presunto responsable del asesinato de un hincha de Junior en Cartagena

    En cumplimiento de una orden judicial por la muerte de un hincha de Junior, la Policía capturó el pasado 12 de mayo al ahora procesado, en el sur de Bogotá

    Publicado por: SoloDuque

    Jafre José Hernández Julio fue capturado el 12 de mayor en Bogotá, por la muerte de un hincha de Junior en Cartagena
    Jafre José Hernández Julio fue capturado el 12 de mayor en Bogotá, por la muerte de un hincha de Junior en Cartagena
    Asegurado presunto responsable del asesinato de un hincha de Junior en Cartagena

    Resumen: En cumplimiento de una orden judicial la Policía Nacional capturó el pasado 12 de mayo al ahora procesado, en la localidad Ciudad de Bolívar de la capital del país

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La petición de una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, para que Jafre José Hernández Julio sea asegurado en centro carcelario, fue acogida por un juez con funciones de control de garantías. Esta determinación se relaciona con la presunta participación del investigado en el asesinato de un hincha de fútbol.

    El crimen ocurrió la noche del pasado 8 de abril en el barrio Escallón Villa de Cartagena (Bolívar). Según la investigación, la víctima salía del estadio de fútbol cuando habría sido atacado por seguidores de una escuadra futbolera distinta a la que sigue la víctima.

    Durante el ataque el hombre, identificado como Gabriel Alfredo Acosta Navas, de 32 años y reconocido líder de la barra brava Los Kuervos, fue herido en múltiples ocasiones con arma blanca y objetos contundentes. Los esfuerzos médicos para salvar la vida de la víctima fueron infructuosos, pues la gravedad de las heridas causadas le causaron la muerte.

    En contexto: Caos y tragedia en Cartagena: hinchas del Junior y del Real Cartagena armaron trifulca que dejó un muerto

    Vídeos de cámaras de seguridad, testimonios y reseñas fotográficas, entre otras labores de policía judicial, permitieron identificar a Hernández Julio como uno de los presuntos agresores.

    En cumplimiento de una orden judicial la Policía Nacional capturó el pasado 12 de mayo al ahora procesado, en la localidad Ciudad de Bolívar de la capital del país. El hombre negó su responsabilidad frente al delito de homicidio agravado imputado por el ente acusador.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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