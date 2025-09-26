Ascienden a siete las víctimas halladas en La Escombrera; cuatro cuerpos ya han sido identificados

La búsqueda de personas desaparecidas en Medellín continúa arrojando resultados. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el hallazgo de nuevas estructuras óseas que corresponderían a otra víctima de desaparición forzada en La Escombrera, en la Comuna 13. Con esta recuperación, ya son siete los cuerpos exhumados en este sitio.

El descubrimiento, realizado este jueves 25 de septiembre por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, ocurrió en una zona amparada por una medida cautelar que fue ampliada en abril de este año por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.

El cuerpo estaba a pocos metros de las seis víctimas halladas entre diciembre de 2024 y julio de 2025, lo que refuerza las denuncias de las familias que desde hace décadas señalan a La Escombrera como una posible fosa común.

Esto le podría interesar: ‘Que caiga el que tenga que caer’: Alcaldía denuncia plan criminal para desprestigiar a Federico Gutiérrez

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los restos fueron encontrados en una capa de terreno que corresponde al año 2002, periodo en el que la Comuna 13 vivió una fuerte confrontación entre guerrillas, paramilitares y fuerza pública. Según la JEP, entre 2001 y 2004 se realizaron 34 operaciones militares en la zona.

Desde julio de 2024 hasta septiembre de 2025 se han removido más de 56.000 metros cúbicos de tierra en el lugar. De las siete víctimas recuperadas, cuatro ya fueron identificadas y entregadas a sus familias para su sepultura, mientras que otras dos permanecen en análisis en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las excavaciones se llevan a cabo con la presencia de familiares de personas desaparecidas y de organizaciones como Mujeres Caminando por la Verdad, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Santa Laura Montoya y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, que acompañan y vigilan el proceso de búsqueda.