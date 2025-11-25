Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un intento de robo a un banco en el barrio Villa Colombia, Cali, terminó con la captura de dos hombres extranjeros y la recuperación de 12 millones de pesos. Durante el incidente, los sospechosos dispararon contra la patrulla policial, pero no se reportaron heridos. En lo que va de 2025, la ciudad registra más de 1.290 capturas por hurto calificado y agravado.

Asalto a banco en Cali se convierte en persecución: dinero recuperado y sospechosos tras las rejas

Un rápido operativo policial en el barrio Villa Colombia, en el nororiente de Cali, evitó que un intento de robo a una entidad financiera se convirtiera en un golpe exitoso. Dos hombres, ambos de nacionalidad extranjera, fueron capturados tras enfrentarse a las autoridades y tratar de escapar con más de 12 millones de pesos.

El incidente ocurrió cuando las patrullas de la Policía Metropolitana realizaban labores de prevención en la zona. Al notar movimientos sospechosos cerca del banco, los uniformados se aproximaron al lugar, momento en que los delincuentes reaccionaron disparando contra la patrulla para intentar huir.

Gracias a la intervención inmediata, los agentes lograron interceptar a los sospechosos a pocos metros de la sucursal, evitando que el robo se consumara. Durante el procedimiento se incautaron un revólver con seis cartuchos y un arma traumática, además de recuperar la totalidad del dinero sustraído. No se reportaron personas heridas.

El brigadier General Henry Yesid Bello Cubides destacó que, en lo que va de 2025, la Policía ha capturado más de 1.290 personas por hurto calificado y agravado, cifra que representa una reducción del 16 % frente al año anterior.

Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir el delito. La denuncia oportuna y la información proporcionada por la comunidad son herramientas fundamentales para garantizar la efectividad de este tipo de operativos.