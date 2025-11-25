Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La prevención es la herramienta más poderosa para proteger a los animales de compañía y evitar crisis de ansiedad, extravíos y accidentes

Cali refuerza medidas para proteger las mascotas por inminente temporada de pólvora

Con la llegada de diciembre viene la temporada de pólvora, una de las épocas más sensibles del año para los animales de compañía. Aunque desde la Alcaldía de Cali, liderada por Alejandro Eder, se insiste en la necesidad de abandonar esta práctica, lo cierto es que todavía persisten comportamientos que afectan directamente a perros, gatos y otras especies sensibles al ruido.

Por este motivo, la Administración Distrital, a través de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) y su Centro de Bienestar Animal (CBA), adelantan recomendaciones preventivas enfocadas en la preparación anticipada de los hogares caleños, con miras a reducir el impacto emocional y físico que puede generar la pólvora.

La médica veterinaria y zootecnista Valentina Salazar, profesional del CBA, compartió una serie de recomendaciones que deben iniciarse días antes de los estallidos más comunes. Su llamado es claro: la prevención es la herramienta más poderosa para proteger a los animales de compañía y evitar crisis de ansiedad, extravíos y accidentes.

Recomendaciones previas

| “En temporadas de pólvora lo primero es tratar de que ellos tengan un lugar cálido donde estén seguros, lejos de ventanas o lugares que de pronto los exponga a traumatismos”.

| “Segundo, tratar de ponerles música días antes. En internet también podemos encontrar sonidos de pólvora, para que ellos vayan asimilando y puedan estar tranquilos cuando los escuchen mucho más fuertes”.

| “Tercero, tratar de hacer mucho ejercicio por estos días: caminatas y tenerles juguetes para que puedan estar distraídos y ocupen su mente en algo mucho más divertido”.

| “Y cuarto, podemos hacer uso de medicamentos homeopáticos que les ayuden con el tema de ansiedad. No se recomienda ningún tipo de anestésico, ya que puede ser perjudicial para ellos. Con la ayuda de tu médico veterinario, puedes orientarte para que sepas qué medicamento dar y en qué dosis”.

Durante la pólvora: medidas que pueden marcar la diferencia

La profesional del CBA enfatiza que estas recomendaciones funcionan mejor cuando se aplican con anticipación, pues una vez empieza el accionar de la pólvora el estímulo es intenso e inevitable.

“Estos tips son importantes previos al estímulo de la pólvora, que es inevitable, pues lastimosamente todavía está esa cultura y es muy difícil erradicarla”, expresó.

¿Qué hacer en los momentos de mayor estruendo?

Ponga música relajante (clásica o ambiental).

Realice los paseos solo durante el día.

Mantenga juguetes o actividades que ayuden a disminuir la ansiedad de su mascota.

“Además, un punto fundamental en caso de extravíos, es hacer uso permanente de una placa que permita identificarlos fácilmente”, puntualizó Valentina Salazar.

Proteger a nuestras mascotas evitando su sufrimiento y promoviendo prácticas seguras, hace parte de la visión del alcalde Alejandro Eder con la que, paso a paso, estamos recuperamos Cali.

Juntos podemos lograr que esta Navidad sea más tranquila, consciente y amable con los ‘peluditos’ en la ‘Capital Pacífica y Biodiversa de Colombia’.