Resumen: Siete personas, incluyendo tres menores de edad, fueron capturadas tras agredir y robar a pasajeros en la estación Calle 57 de TransMilenio. La rápida intervención de la policía permitió la detención de los sospechosos y la recuperación de los objetos robados.

¡Asalto a mano armada en TransMilenio! Capturan a 7 delincuentes, 3 de ellos menores de edad

La Policía de Bogotá ha logrado la captura de siete individuos, incluidos tres menores de edad, presuntamente responsables de agredir y robar a varios pasajeros en la estación de Transmilenio de la Calle 57.

El incidente, que tuvo lugar este marte 2 de septiembre, involucró a un grupo de siete personas que, armadas con objetos cortopunzantes, habrían intimidado y forzado a los usuarios del sistema de transporte a entregar sus celulares y otras pertenencias de valor.

La rápida reacción de los agentes, apoyada por el monitoreo de las cámaras de seguridad, fue crucial para la detención de los sospechosos.

Las autoridades lograron aprehender a los cuatro adultos y a los tres menores de edad poco después de que cometieran el robo. Además, se recuperaron varios de los artículos robados, que fueron reconocidos por las víctimas. Los detenidos ahora se enfrentan a cargos por robo y lesiones personales y han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¡A responder por ladrones! Estos 7 sujetos hurtaron a unos usuarios en la estación Calle 57, pero la reacción de @PoliciaBogota y el apoyo de cámaras de seguridad permitieron su captura. Alertar funciona. Deberán responder por hurto y lesiones personales.… pic.twitter.com/9aFSyeVq5P — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 2, 2025

Esta captura representa un golpe contundente a la criminalidad en el sistema de transporte público y resalta la importancia de las denuncias ciudadanas para garantizar la seguridad de todos los usuarios