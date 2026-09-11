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Resumen: Un nuevo artefacto explosivo en Kennedy fue hallado cerca de una estación de Policía y Bomberos. Unidades antiexplosivos lo destruyeron de forma controlada.

¡Segundo episodio en 48 horas! Hallan nuevo explosivo cerca de la Policía en Kennedy

Un nuevo artefacto explosivo en Kennedy fue encontrado durante la madrugada de este viernes en inmediaciones de la estación de Policía de esta localidad del suroccidente de Bogotá y cerca de una estación de Bomberos. El elemento no alcanzó a detonar y fue destruido de manera controlada por unidades especializadas.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, varias personas que se movilizaban de manera sospechosa habrían lanzado el elemento en cercanías de las instalaciones policiales. La situación fue advertida por uniformados, quienes activaron el protocolo establecido para atender este tipo de emergencias.

Al lugar llegaron integrantes del grupo antiexplosivos, Policía Judicial y unidades de inteligencia. Tras realizar la inspección correspondiente, los especialistas determinaron que el objeto correspondía a un artefacto explosivo improvisado.

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Como medida preventiva, los uniformados utilizaron un cañón disruptivo para desintegrar el elemento de forma controlada y reducir el riesgo para las personas que permanecían en los alrededores. El procedimiento terminó sin personas heridas.

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El nuevo episodio ocurre apenas un día después de otro hecho registrado en la misma estación. Según el reporte conocido por las autoridades, durante la jornada anterior fueron lanzados dos artefactos explosivos de fabricación artesanal al interior de las instalaciones policiales. Estos tampoco detonaron y tuvieron que ser revisados por personal especializado.

Con este segundo episodio, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de los hechos y cuáles serían las circunstancias en las que fueron lanzados o abandonados los elementos.

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