Resumen: El material incautado no solo destaca por su volumen, sino por la inclusión de tecnología utilizada para ataques aéreos no tripulados

Se conoce el arsenal «de terror» incautado a «Iván Mordisco»: Armas de alta potencia y tecnología

Minuto30.com .- En una operación conjunta y de alta precisión, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los organismos de inteligencia del Estado propinaron uno de los golpes estratégicos más duros en lo que va del año a la estructura criminal al servicio de alias “Mordisco”.

El descomunal depósito de armamento fue descubierto en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

El inventario del terror: Armas de alta potencia y tecnología

El material incautado no solo destaca por su volumen, sino por la inclusión de tecnología utilizada para ataques aéreos no tripulados. Las autoridades lograron sacar de circulación:

26 fusiles de asalto.

7 drones (utilizados por estas organizaciones para espionaje y lanzamiento de explosivos).

292 granadas y 202 artefactos explosivos improvisados (AEI).

271 proveedores y 6.323 cartuchos de diferentes calibres.

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Alivio operacional para tres departamentos

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, este arsenal tenía como destino final el fortalecimiento de las capacidades terroristas de las disidencias en tres de las zonas más críticas del suroccidente colombiano: Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Protección a la vida: Con la incautación de estos elementos se frustran de manera directa múltiples atentados y acciones ofensivas que planeaba la organización criminal, blindando tanto a las patrullas de la Fuerza Pública como a la población civil de la región.

Este resultado debilita significativamente el músculo logístico y bélico de la estructura de «Mordisco», reafirmando el avance de las operaciones militares en el suroccidente del país.