Resumen: En Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron un operativo en el barrio Tejelo donde hallaron un inmueble usado como centro clandestino para almacenar explosivos. En el lugar fueron incautadas más de cinco toneladas de material como nitrato de amonio, ANFO y detonadores, presuntamente vinculados a estructuras multicrimen. Las autoridades indicaron que el hallazgo evitó posibles acciones violentas y afectó las finanzas de redes criminales.

¡Arsenal mortal en Medellín! Hallan más de cinco toneladas de explosivos en operativo policial

En el marco de una operación contra las economías ilícitas y organizaciones multicrimen, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó una diligencia de registro y allanamiento en el barrio Tejelo, en Medellín, que permitió la ubicación de un inmueble utilizado como centro clandestino para el almacenamiento de material explosivo.

Durante el procedimiento fueron incautadas más de cinco toneladas de material explosivo y elementos de activación, entre los que se encuentran nitrato de amonio, ANFO, detonadores y cordón detonante. Según las autoridades, este material tendría un valor superior a los 400 millones de pesos en el mercado ilegal.

Las primeras indagaciones señalan que este arsenal estaría relacionado con estructuras dedicadas al multicrimen, las cuales presuntamente utilizaban este tipo de insumos para la ejecución de acciones violentas, intimidación de comunidades y actividades vinculadas a economías ilegales, especialmente la minería ilegal aurífera.

Material sería utilizado para acciones contra la Fuerza Pública y la población

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, el material incautado tendría como finalidad la posible ejecución de acciones terroristas dirigidas contra la Fuerza Pública, la infraestructura crítica del país y la ciudadanía en general.

Esto le podría interesar: La dura reacción de Federico Gutiérrez por caso de alias ‘Lindolfo’: ‘Puro show’

Las autoridades señalaron que este hallazgo permite neutralizar un riesgo significativo para la seguridad pública, al evitar que estos explosivos llegaran a ser utilizados en hechos de violencia o atentados.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Asimismo, el operativo representa una afectación directa a la capacidad logística de las estructuras criminales, al impedir el uso de estos insumos para fortalecer sus economías ilícitas, que según las investigaciones podrían generar rentabilidades superiores al 200 % mediante el tráfico ilegal de explosivos.

Avanza investigación sobre origen del material

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la trazabilidad del material incautado y determinar su país de origen. Esta información será clave para fortalecer los procesos de cooperación internacional y avanzar en la identificación de las redes responsables del tráfico ilegal de explosivos.

En el desarrollo de las pesquisas también se busca determinar las rutas utilizadas para el almacenamiento y distribución del material, así como la estructura criminal encargada de su manejo.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró que continuará adelantando operaciones en distintas regiones del país con el fin de afectar las estructuras criminales que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y la convivencia en el territorio nacional.