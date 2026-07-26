¿Arrojados desde una misma camioneta? Hallan dos cuerpos en diferentes lugares en la vía Apartadó Turbo

Resumen: La zozobra reina en las carreteras de la subregión del Urabá antioqueño. Las autoridades investigan el macabro hallazgo de dos personas sin vida sobre el estratégico corredor

Minuto30.com .- La zozobra reina en las carreteras de la subregión del Urabá antioqueño. Las autoridades investigan el macabro hallazgo de dos personas sin vida sobre el estratégico corredor vial que conecta a los municipios de Apartadó y Turbo, en hechos que podrían estar relacionados.

Las alarmas de los organismos de seguridad en el Urabá antioqueño se encendieron en las últimas horas tras confirmarse el hallazgo de dos cuerpos sin vida sobre la vía principal que une a Apartadó con Turbo. La manera en que fueron encontrados los cadáveres habría generado una profunda preocupación entre los transeúntes y residentes de la zona.

El primer hallazgo se habría registrado sobre uno de los carriles de la carretera, en el sector de Palmitas, cerca del punto conocido como La Choricera. Cuando las autoridades apenas iniciaban los actos urgentes en la escena, una segunda alerta ingresó a las líneas de emergencia. Horas más tarde, fue localizado un segundo cuerpo abandonado a un costado del eje vial, esta vez en el sector de Las Variantes.

¿Arrojados desde una misma camioneta?

Aunque la investigación apenas comienza y se maneja bajo estricta reserva, en la zona han comenzado a circular versiones sobre cómo habrían ocurrido los hechos. Entre las hipótesis preliminares, se especula que los cuerpos presuntamente habrían sido arrojados desde una camioneta de alta gama en movimiento mientras transitaba por este corredor vial.

Frente a la gravedad del caso, los procedimientos de rigor se han concentrado en los siguientes aspectos:

Identificación en curso: Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni las causas exactas de los fallecimientos.

Análisis forense: Peritos de Medicina Legal adelantan las necropsias correspondientes para determinar si los cuerpos presentaban heridas de bala, signos de tortura u otro tipo de violencia previa a ser abandonados en la vía.

Conexión entre casos: La Sijín y la Fiscalía General de la Nación trabajan para establecer si existe un vínculo directo entre ambos hallazgos y si estos responderían a una escalada de homicidios que viene afectando recientemente a la subregión del Urabá.

Las autoridades han desplegado un operativo de rastreo y solicitan a los conductores que transitaron por el sector aportar cualquier información que permita identificar la camioneta desde la cual habrían lanzado los cadáveres.

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