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    A Jhon Henry lo mataron entre Chigorodó y Mutatá: lo esperaban hombres armados

    La información preliminar entregada por las autoridades competentes detalla la crudeza de la emboscada contra Jhon Henry

    Publicado por: SoloDuque

    crimen muerte feminicidio
    A Jhon Henry lo mataron entre Chigorodó y Mutatá: lo esperaban hombres armados

    Resumen: El crimen se registró exactamente a la altura del punto de referencia 12 (PR 12), en jurisdicción de Chigorodó, lo que obligó a una restricción temporal de la movilidad

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    Minuto30.com .- Un nuevo hecho de sangre altera el orden público en la subregión del Urabá antioqueño. En las últimas horas, las autoridades confirmaron el asesinato de un ciudadano sobre el importante corredor vial que conecta a los municipios de Chigorodó y Mutatá.

    El crimen se registró exactamente a la altura del punto de referencia 12 (PR 12), en jurisdicción de Chigorodó, lo que obligó a una restricción temporal de la movilidad mientras se atendía la emergencia.
    Interceptado y atacado a tiros

    La información preliminar entregada por las autoridades competentes detalla la crudeza de la emboscada.

    La reconstrucción de los hechos arrojó los siguientes datos:

    La víctima: Fue plenamente identificada por las autoridades como Jhon Henry Jaramillo Carvajal.

    El modus operandi: Jaramillo Carvajal se desplazaba por la vía nacional a bordo de su camioneta cuando fue sorpresivamente interceptado por sujetos armados, quienes le habrían obligado a descender del vehiculo y luego abrieron fuego en su contra sin mediar palabra.

    El desenlace: Producto de los múltiples impactos de arma de fuego, la víctima perdió la vida de manera inmediata.

    Unidades especializadas de criminalística se desplazaron hasta este punto de la carretera para realizar la inspección técnica al cadáver. En este momento, un equipo de investigadores recopila evidencias en la zona para esclarecer las circunstancias exactas que motivaron el homicidio y lograr identificar a los responsables de este hecho violento.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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