Capturan a alias ‘Andrés’ y dos presuntos integrantes del GAO en Betania, Antioquia

Resumen: Tres personas, entre ellas alias “Andrés”, fueron capturadas en Betania. El operativo golpea al GAO que operaba en el Suroeste antioqueño.

Tres capturas realizadas en el municipio de Betania representan un nuevo avance en la ofensiva contra las estructuras criminales que operan en el Suroeste antioqueño.

En una acción conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, las autoridades detuvieron a tres presuntos integrantes de un Grupo Armado Organizado (GAO), entre ellos alias ‘Andrés’, señalado de ser el cabecilla urbano de la zona.

El operativo se llevó a cabo el pasado 8 de octubre en zona rural de Betania, como parte de la estrategia institucional “Actuando por Antioquia”. En la diligencia de allanamiento y registro, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) incautaron una pistola calibre 9 milímetros, diez cartuchos calibre 38, cuatro teléfonos celulares y un listado nominal perteneciente a la estructura delincuencial.

Alias ‘Andrés’, oriundo de Dabeiba, tendría una trayectoria delictiva superior a cinco años y sería responsable de ordenar homicidios selectivos, desplazamientos forzados, cobros extorsivos y la distribución de estupefacientes en pequeñas cantidades.

Junto a él fueron detenidos alias ‘Ignacio’, presunto encargado de su seguridad, y alias ‘La Flaca’, su compañera sentimental, quien se encargaba (según la investigación) de la contabilidad y la nómina del grupo criminal.

Estas capturas representan una afectación directa al componente financiero y operativo del GAO, debilitando sus redes en la subregión y contribuyendo a reducir los niveles de violencia y extorsión en el Suroeste antioqueño.

