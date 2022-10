[VIDEO] Arquero anota gol de antología: se viraliza en las redes

El arquero de Argelia, Moustapha Zeghbam, está en boca de todo el planeta luego de marcar un gol que le dio la vuelta al mundo.

Zeghba aportó al triunfo 2-0 del Damac ante Al Taee, en una jornada inolvidable para él, ya que marcó de arco a arco.

El guardametas de 31 años, en las imágenes que circulan por las redes sociales hasta se observa sorprendido, pues su gol se dio en un momento normal del encuentro, tanto que puso a su equipo arriba en el marcador.

El golazo lo marcó en la jornada 5 del campeonato saudí, pero en realidad no hizo ruido el tanto de Al Ammar, a los 57 minutos del duelo, sino el de Moustapha.

Así fue el inesperado golazo:

Algerian goalkeeper #Damac_FC #Moustapha_Zeghba scores an unprecedented goal in the Saudi League.#Algeria #Saudi_Arabia pic.twitter.com/dWwsQu5BdR

— خالد اسكيف (@khalediskef) October 2, 2022