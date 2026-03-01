¡Ármese de paciencia! Trabajos de despeje en San Luis alcanzan el 20% y la vía continúa cerrada

Resumen: La autopista Medellín–Bogotá sigue cerrada a la altura de San Luis debido a un derrumbe que ha bloqueado la vía. Hasta ahora se ha removido alrededor del 20% del material, mientras continúan los trabajos de despeje sin fecha definida para la reapertura. Se recomiendan rutas alternas y precaución a los conductores.

La autopista Medellín-Bogotá, una de las principales arterias viales del país, permanece cerrada a la altura del kilómetro 50, en el tramo Santuario–Caño Alegre, tras un derrumbe de gran magnitud que bloqueó por completo la calzada el pasado 24 de febrero en jurisdicción del municipio de San Luis, Oriente de Antioquia.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) continúa con los trabajos de remoción del material, que asciende a un total estimado de 60.000 metros cúbicos. Hasta el 28 de febrero, el equipo operativo logró retirar 12.954 m³, equivalente a aproximadamente el 21% del volumen total. La entidad proyectaba alcanzar los 15.000 m³ durante el fin de semana, lo que representaría alrededor del 25% del material acumulado.

Las labores se realizan en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., pero su continuidad depende de las condiciones climáticas y de seguridad en la zona. De acuerdo con Invías, se requerirían aproximadamente 4.285 viajes de volqueta para retirar la totalidad del derrumbe, contando con ocho vehículos disponibles.

Un grupo de especialistas en geotecnia visitó el punto crítico para evaluar la estabilidad del terreno y emitir recomendaciones técnicas, con el objetivo de garantizar que la apertura de la vía se realice de manera segura.

Afectaciones para transporte y economía

El cierre prolongado ha generado un fuerte impacto en la movilidad y la economía de la región. Según la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), las pérdidas acumuladas desde el inicio de la emergencia ascienden a aproximadamente 8.330 millones de pesos. El gremio estima que el costo diario para las empresas de transporte se ubica en unos 2.780 millones de pesos, teniendo en cuenta que por esta vía transitan cerca de 1.620 vehículos de carga al día.

Esto le podría interesar: ¡Indignación en Medellín! Gato presuntamente sedado sería usado para pedir dinero a turistas

Para el transporte de pasajeros, la contingencia también representa sobrecostos. Samir Echeverri, director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, explicó que las empresas de buses deben asumir peajes adicionales y trayectos más largos, lo que se traduce en pérdidas de alrededor de 100 millones de pesos para las 15 compañías afectadas que operan en este corredor.

Rutas alternas y recomendaciones

Mientras persiste el cierre, Invías recomienda a los conductores optar por rutas alternas como:

• Medellín – Cisneros – Puerto Berrío

• Medellín – Manizales – Bogotá

Además, la entidad solicita a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales, como el #767 y la página web oficial de Invías, y seguir las indicaciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad en sus desplazamientos.

Sin fecha definida para reapertura

Aunque inicialmente se estimaba que la vía podría reabrirse el pasado sábado, las condiciones climáticas han retrasado los trabajos. Por el momento, no se ha anunciado un plazo definitivo para la normalización del tránsito. La prioridad de Invías es garantizar que la apertura se realice de manera gradual y segura, siguiendo las recomendaciones técnicas emitidas por los expertos en geotecnia.