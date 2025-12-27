Resumen: El desfile contó con una presencia de talla mundial: el piloto caleño Óscar Tunjo, quien engalanó el recorrido a bordo de un Mercedes Benz SL

¡Joyas sobre ruedas! El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos enamoró a Cali en su versión 2025

Minuto30.com .- La nostalgia se apoderó de la Autopista Sur este sábado 27 de diciembre. En una jornada donde el rugir de motores de otras épocas fue el protagonista, Cali vivió uno de los eventos más esperados de su Feria: el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos. Más que un recorrido de vehículos, fue un viaje en el tiempo que conectó a abuelos, padres e hijos a través de la historia automotriz.

Desde las 3:00 p.m., el trayecto que inició en Comfandi del Prado se transformó en un museo itinerante. Más de 200 vehículos, fabricados entre las décadas de los 30 y los 90, desfilaron impecables ante la mirada de cerca de 18,000 asistentes que colmaron las graderías y las bermas de la vía.

Un invitado de lujo y leyendas mecánicas

El desfile contó con una presencia de talla mundial: el piloto caleño Óscar Tunjo, quien engalanó el recorrido a bordo de un Mercedes Benz SL. “Como automovilista, siempre será un orgullo estar acá y compartir con el público caleño haciendo lo que más me apasiona”, expresó Tunjo, quien fue uno de los más ovacionados por la multitud.

Junto a él, ciudadanos apasionados como Adriana Velásquez mostraron sus tesoros familiares. Adriana desfiló en un modelo 82 con apenas 150 mil kilómetros, un vehículo que cuida durante todo el año exclusivamente para este día. “Ya hemos estado unas tres veces en el desfile y siempre es emocionante”, comentó.

Civismo: El gran ganador de la jornada

A pesar de la multitud, el evento se desarrolló en total normalidad. El respeto por las vallas de seguridad y el comportamiento de los asistentes permitieron que las tres horas de recorrido (finalizando en la Calle 70) fueran una fiesta de alegría y fotografías.

Para asistentes como Mauricio Meléndez, este desfile es el alma de la festividad: “Esto es lo mejor que le puede pasar a Cali. Aquí la gente se olvida de los problemas y viene a gozar”.

Cifras del Desfile:

Participantes: Más de 200 autos clásicos y antiguos.

Asistencia: Estimada en 18,000 personas.

Recorrido: Desde Comfandi del Prado hasta la Calle 70.

Duración: 3 horas de exhibición continua.

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos 2025 ratificó que Cali no solo es salsa; es también memoria, conservación y, sobre todo, una ciudad que sabe disfrutar de sus tradiciones con orden y pasión.

