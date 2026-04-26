¡Armado hasta los dientes! Revelan identidad del hombre capturado tras tiroteo en Washington

Resumen: Un hombre de 31 años fue capturado tras protagonizar un tiroteo en un hotel de Washington durante un evento con presencia de Donald Trump. Según las autoridades, estaba armado con varias armas y habría actuado solo. El hecho generó una rápida reacción de seguridad, con intercambio de disparos, y ahora enfrenta cargos federales mientras avanzan las investigaciones.

El tiroteo registrado durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton, sigue generando repercusiones tras conocerse nuevos detalles sobre el hombre señalado de protagonizar el ataque y que fue reducido por las autoridades en medio del operativo de seguridad.

De acuerdo con información revelada por la cadena CBS, el detenido fue identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años originario de Torrance, California. Según fuentes policiales consultadas por ese medio, el sospechoso manifestó tras su captura que tenía la intención de disparar contra funcionarios de la administración del presidente Donald Trump.

El incidente se produjo en la noche del sábado, cuando el evento reunía a periodistas, figuras públicas y miembros del gobierno estadounidense. En medio de la confusión, agentes de seguridad reaccionaron de inmediato ante la presencia de un hombre armado dentro de las instalaciones.

Tiroteo en el vestibulo del salón donde Trump y su esposa cenaban con la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El atacante que iba armado con un rifle ha sido detenido.#Trump no ha resultado ni muerto ni herido.

Otro día más en Disparos Unidos. pic.twitter.com/8jDEwp5gsY — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) April 26, 2026

Intercambio de disparos y rápida reacción

Según los reportes conocidos, durante la intervención se habrían realizado entre cinco y ocho disparos. En ese momento, personal de seguridad y el sospechoso intercambiaron fuego, aunque las autoridades no han precisado la cantidad exacta de detonaciones.

El jefe interino de la policía de Washington, Jeffery Carroll, explicó en una rueda de prensa que el hombre no resultó herido durante el procedimiento, aunque fue trasladado a un centro médico para una evaluación.

Asimismo, confirmó que el detenido se hospedaba en el mismo hotel donde se desarrollaba la cena y que portaba varias armas al momento de ser interceptado, entre ellas una escopeta, una pistola y cuchillos. “Por el momento, todo parece indicar que se trata de un individuo solitario, un pistolero solitario”, afirmó el oficial.

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Material audiovisual y operativo posterior

Tras lo ocurrido, el propio Donald Trump difundió en su cuenta de Truth Social imágenes del momento en que el sospechoso fue reducido por agentes del Servicio Secreto. En el material se observa al hombre en el suelo, esposado, mientras es custodiado por el esquema de seguridad.

Adicionalmente, el presidente estadounidense publicó un video de cámaras de seguridad en el que se ve al individuo corriendo por los pasillos del hotel, seguido por agentes armados que finalmente lograron interceptarlo.

Horas después, unidades del FBI y de la policía realizaron registros en una dirección ubicada en California, que estaría relacionada con el detenido.

Perfil del sospechoso y proceso judicial

Las indagaciones también han permitido establecer algunos datos sobre el perfil de Allen. Según fuentes citadas por CBS, trabajaba en una empresa de tutorías llamada C2 Education, donde incluso habría sido reconocido en el pasado por su desempeño.

Además, el Instituto Tecnológico de California (Caltech) confirmó que el hombre se graduó en 2017, aunque no entregó mayores detalles sobre su paso por la institución.

En el plano judicial, la fiscal federal Jeanine Pirro indicó que el detenido enfrentará cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y por agresión a un agente federal con arma peligrosa. Se prevé que sea presentado formalmente ante un tribunal federal en los próximos días.

Por ahora, las autoridades mantienen la hipótesis de que se trató de un atacante que actuó por cuenta propia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido en uno de los eventos más emblemáticos del ámbito político y mediático en Estados Unidos.