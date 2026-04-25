Resumen: Las autoridades federales han asumido el control total de la investigación para esclarecer los motivos del tirador en una noche que paralizó al país norteamericano.

¡Pánico en Washington! Evacúan a Donald Trump de la Cena de Corresponsales tras registrarse un tiroteo

Minuto30.com .- Momentos de terror y total confusión se vivieron la noche de este sábado en la capital estadounidense. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser evacuado de emergencia por agentes del Servicio Secreto mientras asistía a la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton de Washington, luego de que se escucharan múltiples detonaciones en el recinto.

Este grave incidente de seguridad alteró uno de los eventos políticos y periodísticos más importantes del año y , gracias a la rápida acción de las autoridades, dejó a un sospechoso bajo custodia.

Caos y evacuación en el presídium

El evento transcurría cuando el pánico se apoderó de la sala principal. De acuerdo con los videos captados por los asistentes y difundidos rápidamente en redes sociales, se escucharon estruendos que alertaron de inmediato a los esquemas de seguridad.

En cuestión de segundos, decenas de agentes tácticos con armas desenfundadas rodearon al mandatario, quien se encontraba en el presídium junto a la primera dama, Melania Trump. Bajo los gritos de “¡Al suelo, al suelo!” (stay down), fueron rápidamente desalojados del escenario y trasladados a un búnker seguro.

La emergencia también obligó a retirar a figuras clave del gabinete. Entre los evacuados de urgencia figuraron el vicepresidente JD Vance; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; y el jefe de la diplomacia estadounidense, el Secretario de Estado Marco Rubio.

El reconocido doctor Oz, quien era uno de los participantes del evento, confirmó los momentos de tensión indicando que claramente “se efectuaron disparos” cerca del área de ingreso. Cientos de invitados, entre periodistas y políticos, tuvieron que resguardarse debajo de las mesas en medio del caos.

eporte oficial: Un detenido y zona acordonada

Pocos minutos después del incidente, el Servicio Secreto de los Estados Unidos emitió un comunicado oficial confirmando que tanto el presidente Trump como su esposa, y todos los funcionarios protegidos, se encontraban “a salvo” e ilesos.

La intervención de las autoridades logró neutralizar la amenaza en los anillos de seguridad externos.

Según los informes preliminares, un individuo armado fue interceptado cerca del área de los magnetómetros, detectores de metales, al intentar ingresar al evento y ya se encuentra bajo custodia.

Se conoció que un oficial de seguridad recibió un impacto en su chaleco antibalas durante el altercado, pero se encuentra fuera de peligro.

A esta hora, agentes de policía mantienen fuertemente acordonada toda la zona del hotel Hilton, mientras varios helicópteros sobrevuelan el centro de la capital estadounidense para garantizar el control del perímetro.

La reacción de Trump: “Dejemos que el espectáculo continúe”

A pesar de la gravedad del altercado, Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para enviar un mensaje de tranquilidad y elogiar el actuar de las fuerzas del orden.

“Una noche bastante movida en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y he recomendado que ‘DEJEMOS QUE EL ESPECTÁCULO CONTINÚE’, pero me guiaré enteramente por las fuerzas del orden”, escribió el mandatario.

Una gala para recoger fondos para becas

Esta cena de gala, que se celebra cada año a finales del mes de abril, es una de las tradiciones más antiguas y prestigiosas de Washington. A ella asisten cientos de periodistas, directivos de medios de comunicación y sus invitados del mundo político, económico y del entretenimiento.

Su propósito principal, además de servir como un espacio de esparcimiento (y tradicionalmente de comedia) entre la prensa y el Gobierno, es la recaudación de fondos para otorgar becas y premios a estudiantes y profesionales destacados del periodismo.

Las autoridades federales han asumido el control total de la investigación para esclarecer los motivos del tirador en una noche que paralizó al país norteamericano.

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