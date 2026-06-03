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Resumen: En Urrao, Antioquia, tropas del Ejército Nacional reportaron el sometimiento a la justicia de un presunto integrante del Clan del Golfo en medio de operaciones en la zona. Durante su entrega voluntaria, el hombre entregó un fusil, 95 cartuchos y dos proveedores. Las autoridades destacaron que estas acciones buscan debilitar las estructuras armadas ilegales y fortalecer la seguridad en el suroeste del departamento

¡Armado hasta los dientes! Presunto integrante del Clan del Golfo se entrega con armamento en Urrao

En el municipio de Urrao, Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, reportaron la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información oficial, la entrega del señalado se produjo de manera voluntaria en el marco de las operaciones militares que se adelantan en esta zona del suroeste antioqueño.

Entrega de material de guerra

Durante el procedimiento, el hombre entregó un fusil, además de 95 cartuchos y dos proveedores, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades competentes.

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Las fuerzas militares indicaron que este tipo de resultados se da en medio de las acciones ofensivas que buscan debilitar las estructuras armadas ilegales que operan en la región.

Impacto en la seguridad del suroeste antioqueño

Según el reporte del Ejército, estas operaciones hacen parte de la estrategia para afectar las capacidades de los grupos armados organizados que tienen presencia en el territorio.

La institución resaltó que el sometimiento a la justicia de este presunto integrante contribuye a la reducción de factores de violencia y al fortalecimiento de la seguridad en el suroeste de Antioquia.

Finalmente, el Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones en la zona con el objetivo de mantener el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades.