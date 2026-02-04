Menú Últimas noticias
Miércoles: 4 - 6
    Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias, convoca a sus figuras para enfrentar al América de Cali este miércoles en el Atanasio

    Publicado por: Alejandro Rincón

    Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias, convoca a sus figuras para enfrentar al América de Cali este miércoles en el Atanasio. Foto: Atlético Nacional
    ¡Arias va por tres puntos! Estos son los convocados de Atlético Nacional para recibir al América de Cali

    Resumen: Para el trascendental clásico ante América de Cali, que se disputará este miércoles 4 de febrero en un Atanasio Girardot colmado por más de 35 mil personas, el técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, definió una convocatoria liderada por figuras como Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Matheus Uribe. Ante la sensible baja de David Ospina por lesión, el arco será custodiado por 'Chipi Chipi' Castillo o Kevin Cataño, mientras que el frente de ataque contará con una amplia variedad de opciones como Marlos Moreno y Dairon Asprilla. Este encuentro representa apenas la segunda salida del conjunto "Verdolaga" en la Liga BetPlay, lo que aumenta la presión por conseguir los tres puntos en casa frente a su histórico rival

    Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, eligió al grupo de convocados con los que podrá contar para el partidazo contra América de Cali.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El estratega eligió a los porteros Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo y Kevin Cataño, esto, ante la ausencia de David Ospina por lesión.

    Para el compromiso están disponibles los defensas William Tesillo, Simón García, César Haydar y Cristian Uribe.

    Igualmente, los defensas convocados para este compromiso serán Andrés Felipe Román y Milton Casco.

    Lea también: ¡Polémica! Dura respuesta de DIMAYOR a Sencia: El aplazamiento de partidos en El Campín, no fue solicitud de los empresarios

    ¡Arias va por tres puntos! Estos son los convocados de Atlético Nacional para recibir al América de Cali

    Los volantes disponibles son Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Juan Bauzá, Juan Manuel Rengifo, Xavi Ríos y Edwin Cardona.

    Finalmente los delanteros concentrados son Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez, Dairon Asprilla y Alfredo Morelos.

    Pese a que ya se disputa la fecha 4 de la Liga BetPlay, este apenas es el segundo partido de Atlético Nacional.

    El juego, en el estadio Atanasio Girardot y con la presencia de más de 35 mil personas, se disputará desde las 8 de la noche de este miércoles 4 de febrero.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


