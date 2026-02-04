¡Arias va por tres puntos! Estos son los convocados de Atlético Nacional para recibir al América de Cali

Resumen: Para el trascendental clásico ante América de Cali, que se disputará este miércoles 4 de febrero en un Atanasio Girardot colmado por más de 35 mil personas, el técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, definió una convocatoria liderada por figuras como Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Matheus Uribe. Ante la sensible baja de David Ospina por lesión, el arco será custodiado por 'Chipi Chipi' Castillo o Kevin Cataño, mientras que el frente de ataque contará con una amplia variedad de opciones como Marlos Moreno y Dairon Asprilla. Este encuentro representa apenas la segunda salida del conjunto "Verdolaga" en la Liga BetPlay, lo que aumenta la presión por conseguir los tres puntos en casa frente a su histórico rival
Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, eligió al grupo de convocados con los que podrá contar para el partidazo contra América de Cali.
El estratega eligió a los porteros Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo y Kevin Cataño, esto, ante la ausencia de David Ospina por lesión.
Para el compromiso están disponibles los defensas William Tesillo, Simón García, César Haydar y Cristian Uribe.
Igualmente, los defensas convocados para este compromiso serán Andrés Felipe Román y Milton Casco.
Los volantes disponibles son Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Juan Bauzá, Juan Manuel Rengifo, Xavi Ríos y Edwin Cardona.
Finalmente los delanteros concentrados son Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez, Dairon Asprilla y Alfredo Morelos.
Pese a que ya se disputa la fecha 4 de la Liga BetPlay, este apenas es el segundo partido de Atlético Nacional.
El juego, en el estadio Atanasio Girardot y con la presencia de más de 35 mil personas, se disputará desde las 8 de la noche de este miércoles 4 de febrero.
