¡Arias va por tres puntos! Estos son los convocados de Atlético Nacional para recibir al América de Cali

Resumen: Para el trascendental clásico ante América de Cali, que se disputará este miércoles 4 de febrero en un Atanasio Girardot colmado por más de 35 mil personas, el técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, definió una convocatoria liderada por figuras como Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Matheus Uribe. Ante la sensible baja de David Ospina por lesión, el arco será custodiado por 'Chipi Chipi' Castillo o Kevin Cataño, mientras que el frente de ataque contará con una amplia variedad de opciones como Marlos Moreno y Dairon Asprilla. Este encuentro representa apenas la segunda salida del conjunto "Verdolaga" en la Liga BetPlay, lo que aumenta la presión por conseguir los tres puntos en casa frente a su histórico rival