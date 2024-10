Le terminan a Ariadna Gutiérrez por estar en Casa de los Famosos a pesar que había dicho que estaba ennoviada.

Por llevar 70 días Ariadna Gutiérrez en el reality de Telemundo «La Casa de los Famosos» 4. Sería el motivo para que su novio extranjero que no habla jota de español según ella, le haya terminado a través de un audio de voz que conoció de parte de los productores del programa.

La colombiana que se ha visto enfrentada a la jauría de la Casa de los Famosos Internacional, había ingresado feliz y ennoviada según ella. «Mi novio no creo que me esté viendo, es gringo; no entiende nada» dijo en una oportunidad y daba a entender que solo llevaba unos cuántos meses de relación. Aislada del mundo exterior y solo en contacto con Jimena Gállego y Nacho Lozano; presentadores del reality. La colombiana supo que su relación había llegado a su fin de acuerdo a lo revelado por un ex participante del espacio de cotilleo y farándula llamado «Pica y se extiende» de Telemundo.

El chismoso de esta historia fue Guty Carrera, quien tras su eliminación compartió que, «pasó algo bien curioso y lo tengo que decir aquí. Nosotros sabíamos que Ariadna tenía un novio. Por ahí llegó un pajarito volando, esas voces que llegan por el aire de la casa con un audio pero en inglés que le dijo que ya no había ningún tipo de relación» dijo el modelo nacido en Ecuador el pasado domingo. La revelación tuvo que ver con Lupillo y la salvación de Ariadna, donde Carrera afirmó a raíz de un comentario «que el mexicano no tuviera problema con el novio de ella afuera».

