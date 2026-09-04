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    ¡Atención! El argentino Pablo Carrizo, desaparecido en Medellín, murió en Montería

    Del asesor hotelero inicialmente se dijo que había sido hallado con vida, tras sufrir un aparatosos accidente de tránsito, sin embargo horas mas tarde se confirmó su deceso

    Publicado por: SoloDuque

    pablo carrizo murio
    ¡Atención! El argentino Pablo Carrizo, desaparecido en Medellín, murió en Montería

    Resumen: El desenlace de este caso estuvo marcado por horas de profunda confusión. Inicialmente, circularon versiones extraoficiales que daban un parte de esperanza, indicando que Carrizo había sido encontrado con vida, aunque lesionado, al parecer víctima de un hurto mientras se desplazaba hacia la capital cordobesa.

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    Minuto30.com .- La incansable búsqueda del ciudadano argentino Pablo Carrizo llegó a un doloroso final. Las autoridades confirmaron en las últimas horas el fallecimiento del reconocido consultor de hoteles y restaurantes, cuyo rastro se había perdido en Medellín desde el pasado 18 de agosto. Su cuerpo fue localizado en la ciudad de Montería, Córdoba, tras haber sufrido un accidente de tránsito.

    El desenlace de este caso estuvo marcado por horas de profunda confusión. Inicialmente, circularon versiones extraoficiales que daban un parte de esperanza, indicando que Carrizo había sido encontrado con vida, aunque lesionado, al parecer víctima de un hurto mientras se desplazaba hacia la capital cordobesa.

    En contexto: ¡Crece la angustia! El argentino Pablo Carrizo desapareció en El Poblado desde mediados de agosto

    Sin embargo, estas versiones fueron desmentidas por Carlos Alberto Arcila Valencia, Secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. A través de sus redes sociales, y mencionando al alcalde Federico Gutiérrez y al secretario de Seguridad, Manuel Villa, el funcionario confirmó la trágica noticia.

    «Lamentamos informar que lo hemos encontrado sin vida en Montería en accidente de tránsito. Solidaridad amigos y familiares», comunicó oficialmente Arcila.

    Semanas de zozobra

    El fatal hallazgo cierra el angustioso capítulo que vivían sus familiares y el gremio de la hostelería. La alerta inicial sobre su desaparición fue interpuesta por su exesposa, residente en Cartagena, quien acudió a las autoridades antioqueñas luego de que el profesional cortara de manera abrupta y repentina toda comunicación con la hija de ambos a mediados de agosto.

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    Pablo Carrizo deja un vacío importante en la industria gastronómica y de licores en Colombia. Durante varios años fue una figura ampliamente respetada al ejercer como brand ambassador (embajador de marca) para las líneas de lujo de la multinacional Diageo en el país.

    Desde hace cinco años, Carrizo había emprendido su camino como consultor independiente, asesorando a importantes restaurantes, bares y hoteles; una dinámica laboral exitosa que lo obligaba a mantener un puente constante de viajes entre Bogotá y Medellín.

    Confirmación del deceso del argentino

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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