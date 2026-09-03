Resumen: El ciudadano extranjero, reconocido en el sector de la hostelería, se encontraba en Medellín por motivos laborales y perdió todo contacto desde el pasado 20 de agosto. En las últimas horas se conoció que fue hallado vivo aunque tuvo algunos percances

¡Crece la angustia! El argentino Pablo Carrizo desapareció en El Poblado desde mediados de agosto

Minuto30.com .- Familiares, amigos y el gremio de la hostelería se encuentran en máxima alerta tras la misteriosa desaparición de Pablo Carrizo, un ciudadano argentino que labora en Colombia y cuyo rastro se perdió por completo en la ciudad de Medellín desde el pasado 20 de agosto.

De acuerdo con la información entregada en el reporte de búsqueda, la última vez que se tuvo conocimiento del paradero de Carrizo fue en el exclusivo sector de El Poblado. El profesional se encontraba de paso en la capital antioqueña desarrollando una consultoría especializada para un hotel de la ciudad.

Un reconocido perfil en el sector

Pablo Carrizo es una figura ampliamente conocida en la industria gastronómica y de licores del país. Durante varios años ejerció como brand ambassador (embajador de marca) para las líneas de lujo de la compañía Diageo en Colombia.

Desde hace cinco años trabaja de manera independiente como consultor para restaurantes, bares y hoteles, una dinámica laboral que lo obligaba a movilizarse de manera constante entre Bogotá y Medellín para cumplir con sus compromisos profesionales.

Alarma desde Cartagena

La alerta sobre su desaparición fue encendida por su exesposa, quien reside en la ciudad de Cartagena junto a la hija de ambos. Según su testimonio, la preocupación inició cuando Carrizo cortó repentinamente toda comunicación con la menor, un comportamiento completamente inusual en él.

Tras intentar contactarlo sin éxito, su familia recurrió a su círculo social y profesional en Medellín, pero se encontraron con que ninguno de sus conocidos o clientes tiene pistas sobre su paradero actual, lo que incrementó la zozobra de sus seres queridos.

Líneas de ayuda ciudadana Se hace un llamado a la solidaridad de los habitantes de El Poblado y de toda el Área Metropolitana. Cualquier persona que lo haya visto recientemente o que tenga información valiosa que permita establecer su ubicación, puede comunicarse de inmediato (vía llamada o WhatsApp) al número: 305 404 5379.