¡Histórico! Argentina autorizó el registro de identidades no binarias en documentos

Desde este miércoles, el documento nacional de identidad de Argentina suma la opción ‘X’ al momento de definir el género de la persona solicitante, así lo determinó un decreto presidencial que pone al país sudamericano a la vanguardia.

Esta norma establece la posibilidad de incorporar una nueva opción, con el objetivo de respetar el derecho a la identidad de género contemplado en la ley desde el 2012.

«La nomenclatura ‘X’ en el campo ‘sexo’ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino», reza el decreto publicado en el boletín oficial.

Al respecto, la Federación Argentina LGBT, celebró lo que definió como un «avance histórico en materia de derechos» gracias al «activismo de las organizaciones».

«Si bien la utilización de la ‘X’ no es totalmente abarcativa en el reconocimiento en la amplia gama de identidades que hay, es un paso importante en el camino hacia la igualdad real de derechos», opinó la Federación en un comunicado.

¡Lo mandaron a prisión! Al colombiano que agredió a un enfermero en Metro de Madrid https://t.co/NfmoRY3JE0 — Minuto30.com (@minuto30com) July 21, 2021

Lea también: Matrimonio igualitario recibe la aprobación del Senado de Chile