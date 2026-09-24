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Resumen: Un incendio forestal se registra en el sector La Pradera, en la parte alta de la comuna 13 de Medellín. Dos tripulaciones de Bomberos Medellín se encuentran en el lugar realizando labores para controlar las llamas y evitar mayores afectaciones. Según informó el alcalde Federico Gutiérrez, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni viviendas afectadas. Las autoridades recomiendan tener precaución al transitar por la zona mientras continúan las labores de atención.

¡Arde la comuna 13! Bomberos trabajan para controlar incendio forestal en La Pradera

Una emergencia por incendio forestal se registra en el sector La Pradera, ubicado en la parte alta de la comuna 13 de Medellín, donde unidades de Bomberos Medellín adelantan labores para controlar las llamas.

La situación fue reportada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien informó inicialmente sobre la presencia de una tripulación del cuerpo de bomberos en el lugar. En una actualización posterior se indicó que son dos las tripulaciones que trabajan en la atención de la emergencia.

El personal de Bomberos Medellín permanece en la zona realizando las labores correspondientes para controlar el incendio y evitar que la emergencia genere mayores afectaciones en el sector.

Sin personas lesionadas ni viviendas afectadas

Según el reporte entregado por el mandatario, hasta el momento no se han registrado personas lesionadas como consecuencia del incendio. Tampoco se reportan viviendas afectadas por las llamas.

#Incendio I Una tripulación de bomberos trata de apagar un incendio forestal en la comuna trece de Medellín, sector La Pradera.

📽️cortesía pic.twitter.com/TSIjPCt2Rv — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) September 24, 2026

La emergencia permanece bajo atención de los organismos correspondientes, mientras los bomberos continúan trabajando en el sitio.

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“Una tripulación de Bomberos Medellín atiende un incendio forestal en la comuna 13, sector La Pradera. Nuestro equipo trabaja en el lugar para controlar la emergencia. Por ahora, no se reportan personas lesionadas ni viviendas afectadas”, señaló Federico Gutiérrez.

‼️Una tripulación de #BomberosMedellín atiende un incendio forestal en la comuna 13, sector La Pradera. Nuestro equipo trabaja en el lugar para controlar la emergencia. Por ahora, no se reportan personas lesionadas ni viviendas afectadas. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 24, 2026

Ante la presencia de los equipos de emergencia y las labores que se adelantan para controlar el incendio, se recomienda a la comunidad tener precaución al transitar por el sector La Pradera.

Por el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre las causas que habrían originado el incendio, ni se ha establecido la extensión del área comprometida.