¡Arboletes bajo el agua! Se quedaron sin corralejas por culpa del pantano

Resumen: Arboletes aplaza sus tradicionales corralejas de enero 2026 por inundaciones. Reportan 22 casas afectadas y vías rurales destruidas por el fuerte invierno.

Los habitantes y turistas que esperaban disfrutar de las famosas corralejas de Arboletes durante el puente festivo del 9 al 12 de enero recibieron un “balde de agua fría”: el evento quedó oficialmente aplazado.

La razón no es otra que el pésimo estado del terreno, el cual se encuentra convertido en un lodazal que impide la instalación segura de los palcos y graderías artesanales.

Robert Peralta, comandante de Bomberos de Arboletes, fue claro al explicar que la emergencia en Arboletes va más allá de la cancelación de las fiestas.

“El suelo está demasiado húmedo y no tiene firmeza. Con esto minimizamos el riesgo de una tragedia por colapso de las estructuras”, aseguró.

Sin embargo, la mayor preocupación radica en las 22 familias que perdieron sus enseres por inundaciones en sus viviendas y en los 22 tramos viales rurales que están prácticamente intransitables, dejando a varios campesinos aislados.

La situación no es exclusiva de Arboletes; el fuerte temporal tiene en alerta roja a todo el Urabá. En el municipio de Necoclí, el río Mulatos se salió de su cauce, obligando a los organismos de socorro a evacuar a cientos de personas hacia las zonas más altas para evitar una desgracia mayor.

Ante la magnitud de los daños, la Gobernación de Antioquia y el Dagran ya enviaron los primeros kits de ayuda humanitaria para atender a las más de 1.100 familias damnificadas en la subregión.

Por ahora, las corralejas de Arboletes quedan en el limbo “hasta nuevo aviso”. Las autoridades piden a la comunidad no bajar la guardia y reportar cualquier agrietamiento o aumento en el nivel de las quebradas a través de las líneas de emergencia.

