Resumen: El felino de un año se extravió durante el festivo del 20 de julio. Sus dueños hacen un llamado desesperado a la comunidad, ya que su vida depende de un tratamiento médico.

Buscan con urgencia a Chanel, gatico perdido en el barrio Navarra que necesita medicación

Minuto30.com .- Las redes sociales y la comunidad local se están uniendo en una búsqueda a contrarreloj para encontrar a Chanel, un gato macho de apenas 1 año de edad que se encuentra desaparecido desde este lunes festivo 20 de julio.

La urgencia de los medicamentos

El caso ha generado especial preocupación entre los vecinos porque el felino requiere la administración estricta de medicamentos. La interrupción de su tratamiento pone en grave riesgo su bienestar, por lo que el tiempo es un factor crítico para lograr que regrese a casa sano y salvo.

Chanel fue visto por última vez en inmediaciones del barrio Navarra. Sus dueños hacen un llamado a los residentes del sector, transeúntes, guardas de seguridad y veterinarias de la zona para que estén alerta ante la presencia de un gatito desorientado o asustado que busque refugio.

¿Cómo puedes ayudar?

Cualquier pista, por pequeña que sea, puede ser la clave para salvarle la vida a este animal de compañía. La familia de Chanel ha habilitado una línea directa para recibir información:

📞 Celular / WhatsApp: 317 890 8606

Se le ruega a la ciudadanía máxima difusión y solidaridad con este caso.