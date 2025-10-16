Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Árbol gigante se desplomó y bloqueó ambos sentidos a la altura del Hospital Pablo Tobón Uribe

En las horas de la mañana de este jueves, 16 de octubre, generó un caos vehicular significativo en el sector occidental de la ciudad. Hacia las 7:00 a.m., un árbol de gran tamaño se desplomó sobre la Carrera 72 a la altura de la Calle 78B, a la altura del Hospital Pablo Tobón Uribe.

El hecho provocó el cierre total de la vía en ambos sentidos, paralizando la movilidad.

El imprevisto, cuya causa inicial apunta a las condiciones climáticas o la debilidad del ejemplar, no solo representa un riesgo para la seguridad de transeúntes y conductores, sino que ha generado una afectación inmediata y masiva en el tráfico.

Las autoridades de tránsito y los organismos de emergencia ya se encuentran en el lugar realizando las labores de seccionamiento y remoción del tronco y las ramas que obstaculizan completamente el paso.

El principal desvío sugerido por las autoridades apunta a utilizar la Calle 80, una ruta que permite a los vehículos retomar la Carrera 65.

La operación para despejar la vía podría tardar varias horas, dependiendo de la magnitud del árbol que se desplomó y el equipo requerido para su retiro seguro. Se hace un llamado a la paciencia a todos los ciudadanos que transitan por el sector y se reitera la necesidad de planificar los trayectos con antelación, consultando los reportes de movilidad en tiempo real.

