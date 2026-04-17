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Resumen: Colombia propone subir aranceles hasta el 75% a productos de Ecuador. Conozca qué sectores se verían afectados y las razones detrás de la medida.

¡Se armó el tire y afloje! Colombia subirá aranceles hasta del 75% a productos ecuatorianos

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador sigue escalando y ahora el Gobierno colombiano puso sobre la mesa un aumento en los aranceles a productos provenientes del país vecino.

La medida surge como respuesta a decisiones recientes adoptadas por Ecuador, que impactaron directamente el intercambio bilateral.

El Ministerio de Comercio planteó un nuevo esquema que contempla incrementos diferenciados en los aranceles, con tasas que van desde el 35% hasta el 75%, dependiendo del tipo de producto.

Esta propuesta busca modificar una norma vigente y se enfoca en sectores donde Colombia tiene capacidad de producción interna.

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Entre los bienes que enfrentarían mayores cargas están productos agrícolas como arroz, café y azúcar, además de insumos industriales como textiles, químicos y materiales derivados del petróleo. Otros artículos, como pescados, camarones y llantas, tendrían un nivel intermedio de tributación, mientras que algunos alimentos básicos tendrían un impacto menor.

Desde el Gobierno se ha señalado que la intención no es cerrar completamente el comercio, sino equilibrar las condiciones frente a lo que consideran una desventaja para los productores nacionales. En ese sentido, se prioriza proteger la industria local sin afectar insumos clave para la economía.

El comercio entre ambos países muestra señales de desaceleración, con una reducción en las exportaciones colombianas hacia Ecuador en el último año.

La decisión final sobre este ajuste arancelario será tomada en los próximos días, tras un periodo de revisión.

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