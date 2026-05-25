Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Controlan incendio en vivienda de Belén San Bernardo: Rescatan ilesas a una mujer y sus mascotas

    Un equipo especializado del componente social de Bomberos Medellín, en articulación con la Alcaldía de Medellín, brindan acompañamiento a la mujer afectada por el incendio

    Publicado por: SoloDuque

    Incendio en bodega de Medellín deja una persona afectada por humo
    Imagen de archivo tomada para ilustrar la nota
    Controlan incendio en vivienda de Belén San Bernardo: Rescatan ilesas a una mujer y sus mascotas

    Resumen: Fico confirmó a través de sus canales oficiales que la mujer que habitaba el inmueble logró ser evacuada a tiempo junto a sus dos animales de compañí

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En una oportuna reacción de los organismos de socorro, fue controlado un incendio estructural que amenazaba con consumir una vivienda ubicada en el barrio San Bernardo, perteneciente a la Comuna 16 (Belén) en Medellín. La emergencia, que generó alerta entre los vecinos del sector durante las últimas horas, logró ser superada con éxito y, afortunadamente, no dejó pérdidas humanas.

    El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus canales oficiales que la mujer que habitaba el inmueble logró ser evacuada a tiempo junto a sus dos animales de compañía.

    Ocupantes salieron ilesos del incendio

    Gracias a esta rápida intervención, tanto la ciudadana como sus mascotas salieron completamente ilesos de la conflagración y no requirieron traslados a centros asistenciales.

    Tras apagar las llamas y asegurar el perímetro para evitar nuevos focos de calor, las autoridades activaron la ruta de atención integral.

    En este momento, un equipo especializado del componente social de Bomberos Medellín, en articulación con la Alcaldía de Medellín, se encuentra en el lugar brindando acompañamiento directo a la mujer afectada para evaluar los daños materiales y ofrecerle el apoyo necesario tras el incidente.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Jardín Infantil Buen Comienzo Chambacú

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.