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Resumen: Fico confirmó a través de sus canales oficiales que la mujer que habitaba el inmueble logró ser evacuada a tiempo junto a sus dos animales de compañí

Controlan incendio en vivienda de Belén San Bernardo: Rescatan ilesas a una mujer y sus mascotas

Minuto30.com .- En una oportuna reacción de los organismos de socorro, fue controlado un incendio estructural que amenazaba con consumir una vivienda ubicada en el barrio San Bernardo, perteneciente a la Comuna 16 (Belén) en Medellín. La emergencia, que generó alerta entre los vecinos del sector durante las últimas horas, logró ser superada con éxito y, afortunadamente, no dejó pérdidas humanas.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus canales oficiales que la mujer que habitaba el inmueble logró ser evacuada a tiempo junto a sus dos animales de compañía.

Ocupantes salieron ilesos del incendio

Gracias a esta rápida intervención, tanto la ciudadana como sus mascotas salieron completamente ilesos de la conflagración y no requirieron traslados a centros asistenciales.

Tras apagar las llamas y asegurar el perímetro para evitar nuevos focos de calor, las autoridades activaron la ruta de atención integral.

En este momento, un equipo especializado del componente social de Bomberos Medellín, en articulación con la Alcaldía de Medellín, se encuentra en el lugar brindando acompañamiento directo a la mujer afectada para evaluar los daños materiales y ofrecerle el apoyo necesario tras el incidente.

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