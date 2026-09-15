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Resumen: Shakira regresó a España para iniciar una residencia de 12 conciertos en Madrid como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La cantante recordó los años que vivió en el país y habló del difícil proceso que atravesó tras marcharse a Miami. También agradeció el respaldo de sus seguidores y destacó la conexión entre España y Latinoamérica.

“Aquí fui feliz”: Shakira regresó a España y recordó los años más importantes de su vida

La cantante colombiana Shakira volvió a España, país en el que vivió durante varios años, para reencontrarse con sus seguidores y comenzar una residencia de 12 conciertos en Madrid como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Las presentaciones comenzarán el 18 de septiembre y se extenderán hasta octubre.

Su regreso estuvo acompañado por un mensaje en el que la artista recordó la etapa que vivió en territorio español y habló de los cambios personales que atravesó después de dejar el país. La colombiana también destacó el respaldo que, según dijo, recibió de sus seguidores españoles durante ese proceso.

Shakira recordó su vida en España

A través de sus redes sociales, la artista manifestó la emoción que le produce volver a un lugar que tuvo un significado importante en su vida.

“¡Estoy muy emocionada de volver a España!”, escribió Shakira al comenzar su mensaje.

La cantante recordó que durante los años que pasó allí vivió momentos importantes, pero también atravesó una etapa complicada cuando decidió marcharse.

“Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida”, expresó, antes de referirse al proceso personal que experimentó posteriormente.

Shakira aseguró que durante ese periodo logró reconstruirse en diferentes facetas de su vida: como mujer, madre y artista. La cantante se estableció en Miami en 2023 junto a sus hijos, después de haber vivido durante años en España.

Un agradecimiento a sus seguidores

En su mensaje, la barranquillera también dedicó unas palabras a quienes la acompañaron durante los cambios que experimentó después de dejar el país.

La artista destacó que sus seguidores españoles estuvieron presentes durante ese proceso y agradeció las muestras de apoyo y cariño que recibió de ellos.

“En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, queriéndome y deseándome lo mejor!”, manifestó.

Ahora, su regreso tiene como escenario una serie de conciertos que forman parte de una etapa diferente de su carrera. Shakira aseguró que llega a estas presentaciones con una energía renovada y agradecida por el recibimiento que ha encontrado en España.

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Doce conciertos en Madrid

La residencia contará con 12 presentaciones en la capital española, distribuidas durante cuatro fines de semana, a partir del 18 de septiembre.

Los conciertos hacen parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, gira con la que la colombiana continúa llevando su espectáculo a diferentes escenarios internacionales.

Pero la propuesta en Madrid no estará limitada al concierto. El espacio contará con Macondo Park, una experiencia que reunirá diferentes expresiones culturales, entre ellas música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza.

Además, el escenario recibirá a diferentes artistas españoles y latinoamericanos, entre ellos Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, SANTOS BRAVOS y Yerai Cortés, junto con otros proyectos emergentes.

Una conexión entre España y Latinoamérica

La artista también aprovechó su regreso para destacar el vínculo cultural que existe entre España y los países latinoamericanos.

“Por eso, volver, como decía Gardel, rodeada de tanto amor me llena inmensamente”, afirmó Shakira, quien describió su regreso como una oportunidad para reencontrarse con el público desde una nueva etapa de su vida.

En la parte final de su mensaje, la cantante agradeció a sus seguidores de Europa, Colombia y otros lugares del mundo que estarán presentes durante esta nueva etapa de su gira.

“Gracias a todos mis fans europeos, de Colombia y del mundo que desde ya vienen a acompañarme en este paso histórico para mí. Los quiero!!!”, concluyó.

Con su llegada a Madrid, Shakira inicia las presentaciones que durante las próximas semanas la volverán a conectar con el público español, esta vez dentro de una residencia que combina sus conciertos con una propuesta cultural alrededor de Macondo Park.