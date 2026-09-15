Resumen: Greeicy sorprendió en el confesionario de Rosalía al relatar una historia que parecía involucrar una posible infidelidad de Mike Bahía. La cantante contó cómo una fotografía, un mensaje de un número desconocido y un video en el que supuestamente aparecía su pareja con otra mujer la llenaron de angustia. Sin embargo, al final reveló que toda la situación había sido producto de un sueño.

Greeicy sorprendió con una historia de infidelidad en el concierto de Rosalía: ¿Mike Bahía la engañó?

La visita de Greeicy al confesionario de Rosalía terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la presentación que la artista española realizó el 14 de septiembre en Miami. La cantante colombiana participó en esta dinámica con una historia relacionada con su pareja, Mike Bahía, que durante varios minutos hizo pensar al público que se trataba de una posible infidelidad.

Greeicy y Mike Bahía llevan 14 años de relación. Según explicó la cantante, la confianza ha sido uno de los elementos que ha marcado su vínculo, por lo que una situación fuera de lo habitual terminó generándole preocupación.

Una fotografía que despertó sus sospechas

El relato estuvo relacionado con un viaje que Mike Bahía realizó a Nueva York para asistir a la Semana de la Moda. Mientras él se encontraba allí, le escribió a la cantante para avisarle que se disponía a dormir y acompañó el mensaje con una fotografía.

Para Greeicy, ese detalle resultó extraño porque, según contó, no era una costumbre que tuvieran dentro de su relación. La situación comenzó a parecerle todavía más sospechosa cuando, durante la madrugada, recibió un mensaje de un número que no tenía registrado.

El contenido era un video en el que, de acuerdo con lo que relató la cantante, alcanzaba a reconocer a Mike Bahía junto a otra mujer. La escena hizo que pensara que algo podía estar ocurriendo mientras su pareja permanecía en Nueva York.

La reacción de Greeicy, según su propio relato, estuvo marcada por la angustia y la incertidumbre. Explicó que comenzó a imaginar diferentes posibilidades y llegó a tomar decisiones mientras intentaba procesar lo que acababa de ver.

“Sentí un vacío de esos que (…) empecé a temblar y yo dije ‘Si la está pasando bueno, no voy a ser yo quien le destruya ese momento’. Respiré, agarré las llaves del carro, empaqué en la maleta lo más que pude, no sabes lo que lloré y la nostalgia que tenía, la confusión, la cantidad de preguntas que me hice”, aseguró.

¿Mike Bahía le fue infiel a Greeicy Rendón? 👀Esta fue la confesión que hizo Greeicy en el confesionario de La Rosalía. Casi se nos sale el corazón. pic.twitter.com/Ah6UjHQs32 — Vórtice (@vorticelatam) September 15, 2026

El giro que cambió toda la historia

Cuando la narración parecía dirigirse hacia una posible crisis entre Greeicy y Mike Bahía, la colombiana reveló el verdadero origen de todo lo que había contado.

La situación no había ocurrido en la vida real. La cantante explicó que se trataba de un sueño y que el supuesto episodio de infidelidad solamente había sucedido mientras dormía.

“Ahí me volvió el alma al cuerpo. Yo dije ‘Señor bendito, no me podías hacer esto’ porque mira, si yo he hecho algo bien en la vida es elegir bien a la gente que va a entrar a mi vida”, finalizó.

La revelación cambió por completo el ambiente del confesionario, pues la historia que había comenzado como una posible experiencia de engaño terminó siendo una pesadilla que tuvo como protagonistas a Greeicy, su pareja y una situación que nunca llegó a ocurrir fuera del sueño.

Greeicy llegó al concierto de Rosalía

La confesión ocurrió durante el concierto que Rosalía ofreció en Miami como parte de su LUX Tour. Greeicy fue una de las invitadas que participaron en el conocido confesionario de la española, espacio en el que diferentes artistas cuentan anécdotas relacionadas con sus experiencias amorosas.

En esta ocasión, la cantante colombiana combinó la tensión de su relato con un desenlace inesperado. Aunque durante buena parte de la historia parecía estar narrando un episodio ocurrido entre ella y Mike Bahía, finalmente aclaró que todo había sido producto de un sueño.

La participación también tuvo un componente musical, pues Greeicy llegó como invitada al escenario de Rosalía durante la presentación realizada en el Kaseya Center de Miami.

Así, una historia que comenzó con una fotografía, un mensaje desconocido y un video que aparentemente mostraba a Mike Bahía con otra persona terminó teniendo una explicación distinta: para Greeicy, todo aquello había ocurrido únicamente mientras dormía.