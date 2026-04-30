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    ¡Fico Gutiérrez pisa fuerte! Alto respaldo lo mantiene entre los alcaldes más aprobados

    Reciente encuesta sobre alcaldes en Colombia deja a Medellín bien posicionada. Fico Gutiérrez sigue entre los mandatarios con mayor respaldo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Fico Gutiérrez pisa fuerte! Alto respaldo lo mantiene entre los alcaldes más aprobados
    Foto de archivo.
    ¡Fico Gutiérrez pisa fuerte! Alto respaldo lo mantiene entre los alcaldes más aprobados

    Resumen: Fico Gutiérrez alcanza un 80,3% de aprobación en Medellín, según encuesta nacional. Se ubica entre los alcaldes mejor valorados del país.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La aprobación del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se mantiene en niveles altos según la más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, divulgada este 30 de abril, que mide la percepción ciudadana sobre la gestión de los mandatarios en las principales ciudades del país.

    De acuerdo con los resultados, Fico Gutiérrez alcanza un 80,3% de aprobación, ubicándose como el segundo alcalde con mayor respaldo en Colombia, solo por detrás de Alejandro Char, de Barranquilla, quien lidera el ranking con un 85,3%. Más atrás aparece Carlos Fernando Galán, en Bogotá, con un 53,3%.

    El estudio, conocido a través de distintos medios nacionales, evidencia que el mandatario de Medellín conserva un amplio respaldo ciudadano tras más de la mitad de su periodo de gobierno.

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    Analistas destacan que estos resultados reflejan una percepción positiva frente a su gestión, en contraste con administraciones anteriores que registraron niveles de desaprobación significativamente más altos.

    Tras conocerse la medición, el alcalde se pronunció a través de sus redes sociales, donde agradeció el respaldo de la ciudadanía y reiteró su compromiso con la ciudad:

    “Gracias a nuestra gente de Medellín por la confianza y por el cariño. Nos queda mucho trabajo por delante. Trabajamos con mucho amor por Medellín. Mucho por mejorar. Quiero que sepan que de mi parte y la de mi equipo, no descansamos para que todos vivamos mejor. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones”. Indicó en su cuenta de X.

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    La encuesta también ubica a Medellín como una de las ciudades donde la gestión local mantiene mayor respaldo en comparación con otras capitales del país, en temas de seguridad, movilidad y desarrollo social.

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