‘Sin palabras’: Aprehendieron a dos adolescentes por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Antioquia

Un escalofriante caso de abuso sexual sacudió la tranquilidad de la zona rural del municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño. La Policía Urabá confirmó la aprehensión de dos menores de edad que son señalados de haber abusado sexualmente de una adolescente.

El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento de Policía Urabá, se refirió al operativo que permitió la captura de los presuntos responsables: «Al conocer la situación, los uniformados se desplazaron al lugar, logrando la aprehensión de los individuos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación».

La víctima, una menor de edad, fue trasladada de inmediato a un centro de salud del municipio, donde se activaron las rutas especializadas de atención y protección para brindarle acompañamiento médico y psicológico urgente.

La investigación del caso está siendo adelantada por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y servicios especiales de la Policía.

Tras ser presentados ante un juez de control de garantías, los adolescentes aprehendidos recibieron medida de internamiento preventivo.

Las autoridades del Urabá han reiterado a la comunidad la importancia de la denuncia oportuna ante cualquier hecho que atente contra la integridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes de esta zona del departamento.

