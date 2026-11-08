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Resumen: Resumen: Dos adolescentes fueron aprehendidos en flagrancia en Titiribí, Suroeste antioqueño, por tráfico de estupefacientes. Su caso será tramitado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, de la Ley 1098 de 2006. Quedaron a disposición de la Fiscalía.

Aprehenden a dos adolescentes por tráfico de estupefacientes en Titiribí

Dos adolescentes fueron aprehendidos en flagrancia en el municipio de Titiribí, en el Suroeste antioqueño, por el delito de tráfico de estupefacientes.

Según versiones extraoficiales, los menores fueron sorprendidos en la vía pública cuando presuntamente se disponían a comercializar dosis de estupefacientes.

Por tratarse de adolescentes, su situación judicial será tramitada bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, previsto en la Ley 1098 de 2006, que contempla sanciones distintas a las del fuero ordinario y con un enfoque restaurativo.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las diligencias del caso ante un juez para adolescentes.

Titiribí es un municipio del Suroeste antioqueño, ubicado a unos 61 kilómetros de Medellín.

Se recuerda que los menores de edad tienen derechos especiales de protección y que toda persona se presume inocente mientras la justicia no dictamine lo contrario.

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