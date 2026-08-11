¡Bogotá frena la fiesta! Aplazan ciclovía nocturna tras terremoto

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Resumen: La ciclovía nocturna de Bogotá fue aplazada por el terremoto de 7,4 grados. El IDRD anunciará una nueva fecha.

La ciclovía nocturna ‘Paseo bajo las Estrellas’, programada para este jueves 13 de agosto en Bogotá, fue aplazada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) como muestra de solidaridad con las personas y comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

La entidad informó que la nueva fecha de la ciclovía nocturna será anunciada posteriormente, teniendo en cuenta la evolución de la emergencia nacional. La medida también contempla la suspensión de los ciclopaseos previstos para esta jornada.

El sismo ocurrió durante la mañana del lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento telúrico provocó afectaciones en diferentes regiones del país y activó los protocolos de atención de las autoridades y organismos de gestión del riesgo.

En Bogotá, aunque no se reportaron colapsos estructurales ni víctimas, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) recibió reportes de ciudadanos preocupados por daños en sus viviendas.

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Según la información suministrada, se registraron 240 llamadas para verificar inmuebles, de las cuales 150 derivaron en inspecciones que abarcaron más de 4.700 unidades habitacionales.

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Las afectaciones reportadas se concentraron en diez localidades: Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

Las autoridades señalaron que los daños identificados corresponden principalmente a grietas y afectaciones leves, sin reportes de colapsos estructurales graves.

El IDRD manifestó su solidaridad con las familias afectadas y señaló que la decisión busca priorizar el acompañamiento y respaldo a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.

La nueva fecha de la ciclovía nocturna será comunicada por los canales oficiales del Instituto una vez se determine cuándo podrá retomarse la actividad.

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