Resumen: El Deportivo Independiente Medellín oficializó el regreso de Juan Fernando Quintero, quien firmó un contrato por un año tras rechazar diversas ofertas del continente para volver al equipo de su ciudad. El histórico fichaje del volante —campeón de la Copa Libertadores 2018, de la Sudamericana 2024 y mundialista con la Selección Colombia en tres oportunidades— fue posible gracias al esfuerzo financiero de la institución, el apoyo de patrocinadores como JKF Cooperativa Financiera y el respaldo masivo de cerca de 17.000 abonados. Quintero se incorporará a las prácticas del plantel profesional bajo las órdenes del director técnico Luis Amaranto Perea a partir de este miércoles.

Ahora si es oficial: Medellín no llegó a los 40.000 abonados pero hizo el esfuerzo y confirmó a Juanfer Quintero

Lo que parecía un anhelo lejano para la hinchada roja se convirtió en una realidad oficial: Juan Fernando Quintero es nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín. Tras semanas de especulaciones y ofertas de diversos clubes del continente, el mediocampista antioqueño optó por regresar al equipo de su tierra para escribir un nuevo capítulo en la historia del ‘Poderoso de la Montaña’.

El volante de clase mundial firmó un contrato por un año y se pondrá a disposición del cuerpo técnico liderado por el profesor Luis Amaranto Perea a partir de este miércoles, cuando se integre de lleno a las prácticas del plantel profesional.

La fórmula del regreso: hinchada, club y marcas

El retorno de Quintero no fue una tarea sencilla. Se dio gracias al esfuerzo financiero de la directiva, el deseo explícito del volante por vestir nuevamente la camiseta roja y el respaldo masivo de la afición. Cerca de 17.000 abonados acompañaron y respaldaron este proceso institucional, demostrando el impacto del fichaje antes de su confirmación.

A esta suma de voluntades se añadieron aliados comerciales clave como JKF Cooperativa Financiera, entre otras marcas que hicieron viables las pretensiones económicas para competir contra propuestas del exterior.

“Hay números que identifican a un jugador. Y hay números que cuentan una historia. Bienvenido nuevamente, Juanfer. Esta historia continúa”, expresó la institución a través de sus canales oficiales.

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Un refuerzo con jerarquía de leyenda

La llegada de ‘Juanfer’ representa un salto de calidad indiscutible para el balompié nacional. El mediocampista cuenta con un palmarés envidiable a nivel internacional:

Campeón de la CONMEBOL Libertadores 2018 con River Plate, donde inmortalizó su nombre con uno de los goles más icónicos en la historia de las finales del torneo frente a Boca Juniors.

Campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2024 con Racing Club, reconfirmando su condición de figura decisiva en el continente.

Internacional con la Selección Colombia en tres Copas Mundiales de la FIFA (Brasil 2014, Rusia 2018 y Canadá/México/EE. UU. 2026).

Con su incorporación, el Independiente Medellín no solo consolida uno de los movimientos más importantes del mercado de pases en el fútbol sudamericano, sino que envía un mensaje claro de ambición para sus compromisos locales e internacionales.

Ahora si es oficial: Medellín no llegó a los 40.000 abonados pero hizo el esfuerzo y confirmó a Juanfer Quintero