    La Selección Colombia Femenina Sub-20 define su camino en el Sudamericano: conozca el calendario oficial

    Conozca el fixture de la Selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20 que otorga cuatro cupos al Mundial de Polonia

    Publicado por: Alejandro Rincón

    Conozca el fixture de la Selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20 que otorga cuatro cupos al Mundial de Polonia. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-20, dirigida por Carlos Paniagua, ya conoce su camino en el Sudamericano que se disputará en Paraguay del 4 al 28 de febrero. Integrando el Grupo A, la "Tricolor" debutará el viernes 6 ante Chile y enfrentará posteriormente a Venezuela, Uruguay y Paraguay, buscando quedar entre los tres mejores de su zona para avanzar a la fase final. El gran objetivo del torneo será asegurar uno de los cuatro cupos al Mundial de Polonia, para lo cual el equipo nacional viajará en los próximos días al país guaraní con el fin de iniciar su participación en los estadios de Asunción y Villa Elisa.

    La Selección Colombia Femenina Sub-20 ya tiene la hoja de ruta definida para su participación en el próximo CONMEBOL Sudamericano, que se llevará a cabo del 4 al 28 de febrero.

    El equipo nacional, bajo la dirección técnica de Carlos Paniagua, buscará uno de los cupos a la Copa Mundial de la FIFA en Polonia, enfrentando una fase inicial de alta intensidad en territorio paraguayo.

    El certamen se desarrollará en dos etapas: una fase preliminar y una fase final. En la primera instancia, diez selecciones divididas en dos grupos competirán bajo el sistema de “todos contra todos”.

    Colombia integra el Grupo A, donde deberá medir fuerzas contra las selecciones de Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay. Solo los tres mejores equipos de cada zona avanzarán al hexagonal final, donde las cuatro mejores selecciones obtendrán el boleto directo a la cita mundialista.

    Todos los encuentros de la Selección Colombia en esta primera etapa están programados para las 4:00 PM (hora de Colombia).

    La Selección Colombia Femenina Sub-20 define su camino en el Sudamericano: conozca el calendario oficial

    El debut será el viernes 6 de febrero frente a Chile, seguido por un duelo clave ante Venezuela el domingo 8.

    Posteriormente, el equipo se enfrentará a Uruguay el martes 10 y cerrará su participación en el grupo contra la anfitriona, Paraguay, el jueves 12 de febrero.

    Los compromisos se alternarán entre dos sedes principales: el Estadio Emiliano Ghezzi en Asunción y el Estadio Luis Alfonso Giagni en Villa Elisa.

    Con el calendario confirmado, se prevé que el conjunto cafetero parta hacia el país “guaraní” en los próximos días.

    El grupo liderado por Paniagua llega con la ilusión de mantener el protagonismo continental y asegurar su presencia en el Mundial de Polonia, consolidando así el crecimiento del fútbol femenino en el país.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


