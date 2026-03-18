Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez habilitó el sentido sur-norte de la Avenida El Poblado tras la emergencia por la quebrada La Presidenta. El otro carril sigue cerrado.

¡Respiro para El Poblado! Habilitan un carril a la altura de la quebrada La Presidenta

Luego de una jornada de caos y cierres preventivos en El Poblado, la movilidad en el sur de Medellín empieza a recuperar su ritmo.

En horas de la tarde de este miércoles 18 de marzo, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó la reapertura de la Avenida El Poblado, específicamente a la altura de la quebrada La Presidenta, en el sentido sur-norte (hacia Envigado).

La vía había sido clausurada de manera urgente tras el brutal aguacero del pasado martes, que provocó una creciente súbita de 4.3 metros y generó una peligrosa socavación en la estructura que soporta la capa asfáltica.

Las autoridades indicaron que en apenas una hora cayó el 34% del agua que se esperaba para todo el mes, convirtiendo las calles de Provenza y Manila en verdaderos ríos.

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Durante el pico del aguacero, los organismos de socorro tuvieron que rescatar a cuatro personas atrapadas en sus vehículos, incluyendo a un taxista y un motociclista que por poco son arrastrados por la fuerza del lodo.

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Incluso, un bus de servicio público quedó literalmente enterrado en el socavón abierto por la fuerza del agua, lo que obligó a una evaluación técnica minuciosa antes de permitir que los carros volvieran a transitar por este tramo estratégico.

Pese a las buenas noticias para quienes se desplazan hacia el sur, el alcalde fue enfático en que el sentido norte-sur se mantendrá cerrado totalmente.

“Ese tramo sigue clausurado mientras hacemos las obras de reparación definitiva en la cobertura de la quebrada”, señaló el mandatario. Mientras las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura trabajan a contrarreloj para tapar el socavón, se recomienda a los conductores utilizar vías alternas como la Avenida Las Vegas o la Regional, ya que el flujo vehicular seguirá siendo lento en las inmediaciones de Monterrey y la calle 10 hasta que se garantice la estabilidad total del terreno.

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