El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Resumen: En un movimiento que pone fin a casi doce años de hegemonía militar, la presidenta encargada Delcy Rodríguez destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López del Ministerio de la Defensa, nombrando en su lugar al General Gustavo González López. El relevo ocurre en un contexto de profunda reestructuración tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, buscando renovar el mando de la FANB y aliviar las tensiones internas por la falta de ascensos, marcando así el cierre de una de las eras más influyentes en la cúpula castrense venezolana.

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López tras más de una década al frente de la Defensa

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la destitución del General en Jefe Vladimir Padrino López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. Padrino López, quien ocupaba el cargo desde octubre de 2014, era considerado el aliado más longevo y el principal sostén militar de la estructura chavista.

El relevo: Gustavo González López asume el mando

A través de sus canales oficiales, Rodríguez informó que el cargo será ocupado por el General en Jefe Gustavo González López, una figura conocida por su trayectoria en los servicios de inteligencia (SEBIN y DGCIM) y su línea dura dentro del gobierno.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, expresó la mandataria.

Contexto de una transición forzada

Esta decisión se produce apenas dos meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, evento que llevó a Delcy Rodríguez a asumir la presidencia encargada. Según analistas y fuentes cercanas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la salida de Padrino responde a:

Descontento interno: Malestar en la oficialidad media y alta debido al “tapón” en los ascensos militares provocado por su permanencia de casi 12 años.

Presión Internacional: El exministro enfrenta acusaciones y recompensas por parte de la justicia de EE. UU., lo que dificultaba cualquier proceso de normalización diplomática iniciado recientemente.

Reestructuración del Poder: Rodríguez busca consolidar un mando militar directamente leal a su gestión en esta nueva etapa política.

¿Qué sigue para Padrino?

Aunque el comunicado oficial menciona que asumirá “nuevas responsabilidades”, no se han especificado cargos. El relevo marca el fin de una era en la que Padrino López fue el árbitro supremo de la lealtad castrense, dejando ahora la incertidumbre sobre cómo reaccionarán los diversos componentes de la FANB ante el liderazgo de González López.