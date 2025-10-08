Capturas de los videos de redes sociales.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un incendio se registró en la tarde de este miércoles 8 de octubre en un apartamento del barrio Los Colores, occidente de Medellín. Bomberos atienden la emergencia mientras se investigan las causas.

Emergencia en Los Colores: reportan apartamento en llamas

En la tarde de este miércoles 8 de octubre, un incendio se desató en un apartamento ubicado en un edificio del barrio Los Colores, en Medellín.

Según reportes preliminares, las llamas generaron pánico entre los residentes del sector, quienes alertaron de inmediato a los organismos de socorro.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se desplazó hasta el lugar para atender la emergencia y evitar la propagación del fuego a otros apartamentos.

Lea también: ¡Por el segundo puesto! Titulares del DIM para enfrentar a Águilas Doradas

Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas heridas ni las causas que originaron el incendio.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Autoridades mantienen acordonado el área mientras avanzan las labores de enfriamiento y verificación de estructuras.

Noticia en desarrollo…

Más noticias de Medellín