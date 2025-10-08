¡Por el segundo puesto! Titulares del DIM para enfrentar a Águilas Doradas

Alejandro Restrepo anunció los titulares para enfrentar a Águilas Doradas, en partido correspondiente a la fecha 11 que había sido aplazado.

El compromiso se disputará en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, debido a las dificultades en el estadio Alberto Grisales.

Como se recordará, el Alberto Grisales de Rionegro, es la casa habitual de Äguilas, sin embargo, por dificultades en su infraestructura no estaba habilitado para este juego.

En ese sentido, y para buscar la victoria, el DIM formará con Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Jhon Palacios y Daniel Londoño.

Asimismo, formará con Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra, Jarlan Barrera, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

El rojo de la montaña llega en la casilla cuarta con 24 puntos y con la oportunidad de quedar segundo en el grupo detrás de Atlético Bucaramanga.

El rojo de la montaña podría llegar a los mismos puntos del líder, pero la diferencia de goles sería difícil de superar para el Poderoso.

El juego se disputará desde las 3:30 de la tarde.

