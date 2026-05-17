Apartadó, Turbo y 6 municipios más en crisis: Gobernación atiende emergencia invernal en Urabá

Resumen: La Gobernación de Antioquia envió cerca de 3 mil ayudas humanitarias para atender a familias afectadas por las fuertes lluvias en ocho municipios del Urabá antioqueño. Las emergencias han provocado inundaciones, deslizamientos y daños en vías e infraestructura, por lo que también se adelantan trabajos con maquinaria amarilla y acciones para garantizar el acceso al agua potable en las zonas impactadas.

Las intensas lluvias que se han registrado durante los últimos días en la región de Urabá mantienen en alerta a varias comunidades de Antioquia, donde las inundaciones, deslizamientos y daños en la infraestructura han dejado múltiples afectaciones en diferentes municipios.

Frente a esta situación, la Gobernación de Antioquia anunció el despliegue de ayudas humanitarias y acciones de atención para respaldar a las familias damnificadas por la emergencia invernal que golpea a esta subregión del departamento.

La atención está siendo coordinada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), entidad que informó la entrega de 2.961 ayudas humanitarias destinadas a atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Entre los elementos que serán distribuidos se encuentran kits de alimentos, implementos de aseo, cobijas, colchonetas y otros artículos básicos para apoyar a las personas que han resultado perjudicadas por las fuertes precipitaciones.

Municipios del Urabá afectados por las lluvias

Las ayudas serán enviadas a los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Turbo, territorios donde se han reportado emergencias derivadas de la temporada de lluvias.

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De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, algunas de las afectaciones están relacionadas con inundaciones en sectores urbanos y rurales, movimientos en masa y daños en vías que han dificultado la movilidad y el acceso en varias zonas.

Además de la entrega de asistencia humanitaria, la administración departamental indicó que también se adelantan trabajos con maquinaria amarilla para intervenir puntos críticos y mitigar riesgos en corredores afectados por las precipitaciones.

Trabajos para garantizar atención a las comunidades

La Gobernación señaló que otro de los frentes de atención está enfocado en garantizar el acceso al agua potable en las zonas impactadas por la emergencia, especialmente en municipios donde las lluvias han generado complicaciones en el abastecimiento.

Mientras avanzan las labores de respuesta, el Dagran mantiene acompañamiento permanente con las administraciones municipales y las comunidades afectadas para evaluar daños, coordinar ayudas y atender nuevas emergencias que puedan presentarse por cuenta de las condiciones climáticas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo y permanecer atentos ante posibles crecientes, deslizamientos o emergencias asociadas a las lluvias que continúan afectando diferentes sectores del Urabá antioqueño.