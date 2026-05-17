Resumen: Este contundente resultado operativo representa una pérdida multimillonaria para los cárteles de la droga

¡Se les cayó a los del trébol! Armada incauta 1.5 toneladas de droga en lanchas ‘go fast’

Minuto303.com .- Las Fuerzas Militares de Colombia reportaron un nuevo y contundente golpe a las finanzas de las redes del narcotráfico transnacional. En una operación marítima de alto impacto, las autoridades lograron interceptar un masivo cargamento de estupefacientes que navegaba a toda velocidad con destino al mercado internacional.

La intervención operativa, que dejó un saldo de tres personas capturadas, fue calificada por las autoridades como una muestra clara del compromiso para proteger la seguridad de la región.

Cooperación internacional y persecución en lanchas rápidas

El éxito del operativo fue el resultado de un trabajo milimétricamente coordinado. La ofensiva fue liderada por la Armada de Colombia, pero contó con el respaldo fundamental de la Inteligencia Naval y el apoyo estratégico internacional del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom / MARFORSOUTH).

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades lograron detectar e interceptar en altamar dos embarcaciones tipo ‘go fast’ (lanchas rápidas), las cuales son frecuentemente utilizadas por las organizaciones criminales para evadir los radares y transportar alcaloides de manera ágil.

El millonario cargamento incautado y los capturados

Al realizar la inspección detallada de las dos embarcaciones interceptadas, los uniformados encontraron un cargamento que sumó en total 1.5 toneladas de estupefacientes, divididos de la siguiente manera:

Marihuana: 1.096 kilogramos.

Cocaína: 500 kilogramos.

Este contundente resultado operativo representa una pérdida multimillonaria para los cárteles de la droga, ya que, según estimaciones de las Fuerzas Militares, con esta incautación se logró frenar la comercialización y distribución de más de 1.4 millones de dosis en las calles del mundo.

Durante el procedimiento marítimo, tres personas fueron capturadas en flagrancia a bordo de las lanchas. Los detenidos, junto con las embarcaciones y el cargamento ilícito, fueron trasladados a puerto seguro y puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para su respectiva judicialización.