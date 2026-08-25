Resumen: Ejército retiró un grafiti y una bandera de una estructura ilegal en Sonsón y descartó la presencia de explosivos en la zona rural.

Retiran bandera y grafiti del ELN en Sonsón tras alerta de la comunidad

Tropas del Grupo de Caballería Mecanizada N.°4 Juan del Corral, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, realizaron una inspección en la vereda Tasajo, en Sonsón, luego de que habitantes alertaran sobre la aparición de material propagandístico alusivo a una estructura ilegal.

Durante el procedimiento, los uniformados retiraron un grafiti y una bandera encontrados en el sector. Además, unidades especializadas realizaron una revisión técnica del terreno para verificar si existía algún elemento que pudiera representar un riesgo para la comunidad.

Tras finalizar las labores de inspección, el Ejército confirmó que no fueron encontrados explosivos en la zona. De esta manera, las autoridades descartaron la presencia de dispositivos que pudieran afectar a los habitantes o a las personas que transitan por este punto rural de Sonsón.

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Según las primeras investigaciones, la instalación de estos elementos estaría relacionada con una acción de intimidación y propaganda armada por parte de estructuras delincuenciales que buscan generar temor entre la población.

El Ejército señaló que este tipo de acciones pretenderían alterar la tranquilidad en el Oriente antioqueño y generar zozobra mediante la presencia de símbolos asociados a organizaciones ilegales.

Ante esta situación, la institución informó que mantendrá el despliegue de tropas en la zona y continuará desarrollando operaciones militares para reforzar la seguridad de las comunidades.

La intervención se conoce en medio de la preocupación registrada en Sonsón y La Unión por la aparición de nuevos grafitis y banderas, además de la reciente quema de un bus de servicio público en esta zona del Oriente antioqueño.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer quiénes estarían detrás de la instalación del material propagandístico y determinar si estos hechos hacen parte de una misma estrategia de intimidación.

#LoÚltimo | En la vereda Tasajo, municipio de Sonsón, #Antioquia, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral de la #CuartaBrigada, neutralizaron una acción de proselitismo armado alusiva al grupo terrorista ELN, adelantada al parecer por el grupo delincuencial… pic.twitter.com/1B1gJ3T58A — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) August 25, 2026

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