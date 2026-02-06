La Cultura Metro se construye con detalles, como el de «Camilo, al otro lado del charco»

Resumen: El mensaje de Camilo no es solo una firma en una pieza de metal; es un recordatorio de que miles de colombianos siguen conectados a sus raíces a través de su trabajo

Minuto30.com .- En las últimas horas, las redes sociales del Metro de Medellín se han convertido en el escenario de una búsqueda cargada de gratitud y orgullo patrio. Todo comenzó con un hallazgo técnico en el sistema que terminó tocando las fibras más sensibles del “corazón ferroviario” de la ciudad: un mensaje oculto en un componente del Tranvía de Ayacucho.

El protagonista de esta historia, del que solo se conoce su nombre y su origen, es Camilo, un colombiano residente en España que decidió dejar una huella imborrable en el mantenimiento del sistema de transporte más querido por los antioqueños.

“Fabricado por un colombiano”: El mensaje que cruzó el charco

Durante las labores de mantenimiento de la catenaria tranviaria (el sistema de cables aéreos que suministra energía eléctrica a los tranvías), los operarios del Metro encontraron una nota adherida a un Ténsorex.

“Fabricado por un colombiano al otro lado del charco. Saludos y gracias: Camilo”, rezaba el post-it pegado a la pieza de ingeniería.

El Ténsorex es un dispositivo crítico para la estabilidad del sistema; se encarga de mantener la tensión constante en los cables de la catenaria, compensando los cambios de temperatura para que el servicio no se interrumpa. Saber que esta pieza vital fue forjada por manos colombianas en Europa ha generado una ola de reacciones positivas.

El Metro de Medellín busca a su héroe anónimo

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el Metro de Medellín expresó su emoción: “Aunque no sabemos quién es Camilo, nos encantaría conocerlo. Esta nota llegó a lo más profundo de nuestro corazón ferroviario”.

Este gesto subraya los pilares de la Cultura Metro, un modelo de civismo que trasciende fronteras. Para la empresa, el hecho de que un compatriota, desde la distancia, ponga su talento y conocimiento técnico para que la #RedMetro esté “10/10”, es un testimonio de la diáspora colombiana que brilla por su excelencia laboral.

El mensaje de Camilo no es solo una firma en una pieza de metal; es un recordatorio de que miles de colombianos siguen conectados a sus raíces a través de su trabajo. Desde la capital de la montaña, el Metro envió un mensaje claro: “Gracias, querido Camilo, por el talento y conocimiento que le pusiste a este ténsorex. Nos genera mucho orgullo saber que, a la distancia, aportas a nuestro propósito de conectar sueños”.

¿Eres tú, Camilo, o sabes quién es?

La Cultura Metro se construye con detalles, y el de Camilo es, sin duda, uno que merece ser contado.