Resumen: Hoy, sábado 10 de octubre, Medellín vive la primera jornada del Electric Daisy Carnival (EDC), uno de los festivales de música electrónica más reconocidos del mundo, que reúne a artistas nacionales e internacionales en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Para disfrutar de la experiencia sin contratiempos, se recomienda llegar con anticipación, llevar el documento de identidad original, usar ropa y calzado cómodos, mantenerse hidratado y revisar las condiciones de ingreso y los artículos permitidos. También es importante planear el transporte de ida y regreso, especialmente por la salida de madrugada, cuidar las pertenencias, acordar puntos de encuentro con los acompañantes y consultar los horarios oficiales de los artistas y escenarios. La invitación es a vivir la fiesta con responsabilidad, seguir las indicaciones del personal logístico y priorizar la seguridad y el bienestar durante toda la jornada.

¡Es hoy! Medellín recibe el EDC, uno de los festivales más grandes del mundo: le contamos lo que debe saber

La Unidad Deportiva Atanasio Girardot será el escenario de dos jornadas de música, luces y experiencias inmersivas que reunirán a artistas nacionales e internacionales. Para vivir al máximo esta experiencia, es clave planear el ingreso, el transporte, la hidratación y el regreso a casa.

La capital antioqueña se convierte este fin de semana en un punto de encuentro para los amantes de la música electrónica, con una programación que se extenderá durante el sábado 10 y el domingo 11 de octubre. El festival abrirá sus puertas desde las 3:00 p. m. y tendrá actividades hasta las 4:00 a. m., según la información oficial.

La llegada del EDC a Colombia representa un hito para la escena electrónica nacional y una oportunidad para que Medellín reciba visitantes de diferentes regiones y países. Sin embargo, para disfrutar de la experiencia sin contratiempos, los asistentes deben tener en cuenta varias recomendaciones prácticas.

Todo lo que necesitas saber antes de ingresar

1. Llega con tiempo y lleva tu documento de identidad. El festival recomienda llegar temprano para facilitar los controles de seguridad y evitar filas. El ingreso es exclusivo para mayores de 18 años y se exige un documento de identidad original, vigente y con fotografía, como la cédula o el pasaporte. No se aceptan fotocopias ni identificaciones digitales.

2. Revisa las condiciones de ingreso y el tamaño de tu bolso. Se permiten bolsos y morrales de máximo 30 × 30 × 15 centímetros; preferiblemente transparentes. También se admiten bolsos pequeños de mano de máximo 11 × 16 centímetros. Antes de salir, consulta la lista oficial de artículos permitidos y prohibidos para evitar inconvenientes en los filtros de seguridad.

3. Prepárate para una jornada larga. Elige ropa cómoda, calzado deportivo y prendas adecuadas para los cambios de clima. Medellín puede presentar lluvias, por lo que conviene revisar el pronóstico antes de salir. El evento se realizará incluso si llueve.

4. Mantente hidratado y aliméntate bien. El festival contará con estaciones gratuitas para recargar agua, además de puntos de comida y bebida. Aprovecha estos espacios durante la jornada, descansa cuando lo necesites y no esperes a sentir sed para hidratarte.

5. Ten presente que el evento es cashless. Las compras dentro del festival se realizan mediante el sistema de pago sin efectivo asociado a la manilla. Consulta con anticipación cómo funciona la recarga y verifica que tu acceso esté activo: la manilla de pago no reemplaza la entrada al evento.

Movilidad: cómo llegar y regresar

La recomendación es priorizar el transporte público, los servicios de transporte autorizados o los viajes previamente coordinados con amigos. La Unidad Deportiva Atanasio Girardot está ubicada en el sector de Laureles-Estadio, en la calle 48 # 73-10.

Ten en cuenta que el festival no cuenta con parqueadero oficial ni servicio de transporte propio. Si vas en vehículo particular, organiza con anticipación dónde dejarlo y evita estacionar en lugares no autorizados. Si utilizas taxi o una aplicación de transporte, acuerda un punto de recogida seguro, preferiblemente alejado de las zonas de mayor congestión.

Como las jornadas terminarán de madrugada, no des por hecho que el Metro estará disponible a la hora de tu salida. Verifica los horarios especiales y las condiciones de operación del transporte público para cada día, y deja definido un plan alternativo para regresar a casa.

Seguridad y bienestar durante el festival

La experiencia también depende del cuidado individual y colectivo. Una de las recomendaciones principales es establecer un punto de encuentro con los amigos, en caso de que alguien se pierda entre los escenarios, y mantener los celulares cargados para facilitar la comunicación.

Si te sientes mareado, tienes náuseas o necesitas asistencia, busca al personal médico del festival. También puedes acercarte al equipo Ground Control, identificable por sus camisetas moradas, que está dispuesto a orientar y ayudar a los asistentes.

El evento tiene una política de tolerancia cero frente a las drogas y no permite el ingreso de personas bajo sus efectos. Si decides consumir alcohol, hazlo con responsabilidad, no lo uses para hidratarte y nunca conduzcas después de beber. Respeta el espacio personal de los demás, evita empujones y reporta cualquier situación de riesgo al equipo de seguridad.

Prohibiciones que debes tener presentes

Antes de salir, recuerda estas reglas:

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No se permite salir y volver a ingresar durante la misma jornada.

Está prohibido ingresar armas, cuchillos, objetos cortopunzantes, pirotecnia y sustancias ilegales.

No se permite el ingreso de cámaras profesionales, trípodes, palos para selfies ni equipos de grabación restringidos.

No están permitidos el crowdsurfing, el stage diving ni los empujones peligrosos.

No se permite el ingreso a menores de 18 años.

Artistas y escenarios para organizar tu recorrido

El cartel reúne figuras internacionales como Alesso, deadmau5, Alok, Illenium, Above & Beyond y Miss Monique, junto con artistas de distintos estilos de la electrónica, desde el house y el techno hasta el trance y otros sonidos de la escena global.

El festival contará con escenarios emblemáticos como kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, bionicJUNGLE y stereoBLOOM. Revisa los horarios oficiales antes de ingresar y marca los sets que más te interesen para organizar tu recorrido sin perderte las presentaciones favoritas.

Una última recomendación

Antes de salir, revisa tu entrada, documento de identidad, celular, batería portátil y medio de pago; consulta el mapa del festival y acuerda con tus acompañantes cómo se encontrarán si se separan. Guarda también una ruta de regreso y comparte tu plan con alguien de confianza.

El EDC llega a Medellín para convertir el fin de semana en una celebración de la música electrónica. La mejor forma de disfrutarlo es llegar preparado, cuidar de tus amigos y de ti mismo, y vivir la experiencia con responsabilidad.

Información oficial: Guía de EDC Colombia, horarios y condiciones de ingreso y recomendaciones de salud y seguridad.

¡Es hoy! Medellín recibe el EDC, uno de los festivales más grandes del mundo: le contamos lo que debe saber